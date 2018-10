Skvělý debut Šilhavého! Český tým vyhrál na Slovensku, trefili se Krmenčík a Schick

Premiéra vyšla novému trenérovi české fotbalové reprezentace Jaroslavu Šilhavému náramně. Ve federálním derby na Slovensku totiž podal národní tým dirigovaný čerstvě inaugurovaným kapitánem Dočkalem hned o několik stupňů lepší výkon než v předchozích duelech pod Jarolímem a Slováky 2:1 porazil brankami Krmenčíka a Schicka. Získal tak první tři body do tabulky Ligy národů, a kdyby je potvrdil v úterý v Charkově proti Ukrajincům, dostal by se znovu do hry o prvenství ve skupině a postup.