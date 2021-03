Lvíčata razí na EURO do boje! Jak jim věří bývalí skvělí hráči a trenéři?

Lvíčatům nastal v Celje den D. Už za pár hodin nastoupí proti výběru squadry azzury a na evropském šampionátu tak rozjedou boje o účast v červnovém čtvrtfinále, kam z čtyřčlenné základní skupiny proniknou dva nejlepší celky. Jak si mladíci povedou v konfrontaci s Itálií, domácím Slovinskem a obhájci titulu ze Španělska? Postupové šance českých fotbalistů do 21 let odhadují někdejší skvělí hráči a trenéři.

Čeští fotbalisté do 21 let během úterního tréninku před zápasem ME s Itálií.

Martin Svědík, trenér 1. FC Slovácko a někdejší asistent trenéra U21

Důležitý bude vstup do turnaje. Může být klíčem k postupu. Kdybychom Italy zvládli, bylo by to velké plus z psychologického hlediska a tlaku na ostatní soupeře. Skupina je podle mě velice těžká a může se vyvinout jakkoliv. Španělé jsou na papíře největší favorit, ale fotbal je nevyzpytatelnej. Ani Slovince bych ze hry o čtvrtfinále určitě nevytahoval. Hrají doma a nechtějí plnit roli outsidera. Naše mužstvo už několikrát dokázalo, že v těžkých chvílích dovede udělat dobrej a důležitej výsledek. Je spolu dlouho pohromadě a ověřilo si, že hrát může s každým. Vyhrálo v Chorvatsku, což je velikej úspěch stejně jako skutečnost, že na šampionát z náročné kvalifikace vůbec proniklo.

Martin Svědík

Dalibor Glück, ČTK

Italové sice prohráli v kvalifikaci jen ve Švédsku, ale my na tom byli podobně. Padli jsme jenom ve Skotsku, kde jsme ale měli šance, a pak v přípravě proti domácí Francii. Tohle je pro nás dobrá vizitka. Karel Krejčí nominoval do Slovinska hráče, kterým věří. Sám ví, kdo se mu do kádru typologicky nejvíc hodí. A jestli někdo třeba nehraje tolik v klubu? Kolikrát se mu v něm nemusí vůbec dařit, jenže pak přijede na sraz reprezentace a ten kluk patří ke klíčovým hráčům jedenadvacítky. Karel s touto partou pracuje už strašně dlouho. Zná hráče charakterově i fotbalově.

Jiří Jarošík, bývalý reprezentant a trenér NK Celje

Kluci si prošli těžkou zkouškou v kvalifikaci, kde ukázali charakter. Není se čeho bát, i týmy jako jsou Španělsko nebo Itálie jsou k poražení. Klíč k postupu vede asi přes Itálii a Slovinsko, které si strašně věří, což je způsobené jejich náturou.

Jiří Jarošík (vlevo) na stadionu NK Celje.

Archiv Jiřího Jarošíka

V Celje mám pět hráčů z širšího kádru slovinské jedenadvacítky a do finální nominace se nakonec dostali dva: obránci Zaletěl a Stojinovič. Je pro mě trochu překvapení, že nevzali středního záložníka Roriče, což je náš dlouhodobě nejlepší hráč. Je mu dvacet let, v minulosti působil v Interu Milán. Ale říkají, že mají na této pozici lepší fotbalisty. Líbí se mi i další, třeba Elšnik z Olimpije Lublaň. V lize chytá Vekič, který je důležitou postavou Brava.

Radoslav Kováč, trenér SFC Opava a bývalý reprezentant

Skupina je těžká. Favoriti jsou Španělé a Italové, nicméně my máme dobrej mančaft a většina hráči v klubech pravidelně hraje, což je strašně důležitý. Parta je dobrá a šanci na postup máme. Budeme se asi rvát o druhý místo a přál bych klukům, aby to zvládli. Sílu na to určitě mají. Rozhodovat bude situační forma.

Radoslav Kováč

Vlastimil Vacek, Právo

Bude hodně důležité neprohrát první zápas s Itálií. Ve dvacítkách si dokázali, že je umějí porazit. Je potřeba, aby byli odvážní a šli do toho naplno. Do boje o čtvrtfinále mohou stoprocentně promluvit i Slovinci. Hrají doma a euforie bude u nich obrovská. Nesmíme je podcenit, jednoduchý zápas to nebude. Španělsko je velmoc, v mládežnických kategoriích vyhrává na turnajích zlata. Za mě patří jednoznačně k největším aspirantům na vítězství v celém turnaji.

Marek Heinz, bývalý reprezentant

Vypadly nám některé opory, což je škoda. Mužstvo je ale i tak dobré a myslím, že šanci na postup máme velkou, byť Španělé a Italové patří v této kategorii k historicky nejúspěšnějším týmům. Papír je ale jenom jedna věc.

Marek Heinz

Pavel Hrdlička/Tatran Všechovice

Fotbal je v dnešní době velice vyrovnanej. Bude to o momentální formě. Věřím, že uděláme na turnaji velice dobrej výsledek. Klukům opravdu věřím. Jenom mě strašně mrzí, že na tribunách nebudou diváci. Je taky složité, že se v dnešní době pořád testuje a hráči vypadávají, takže den před zápasem ještě nevíte, kdo proti vám vlastně nastoupí.

Karel Vácha, bývalý útočník Českých Budějovic, Slavie nebo Tirolu Innsbruck

Nebude to snadné, i Slovinci mají určitou sílu, i když nastoupí bez podpory fanoušků, což je pro nás i ostatní týmy ve skupině malinko výhoda. Jenže pořád hrají doma a budou se chtít předvést. Bude záležet na aktuální formě. Na šampionátu nejsme úplně v plné síle, chybějí Hložek nebo Zima, ale kluci šanci na postup mají. Vidím je padesát na padesát. Věřím, že se o čtvrtfinále poperou. Můžeme porazit i Španěly, byť v současnosti v mládežnických kategoriích dominují. Důležitej bude první zápas s Italy, kdyby se nám povedl, narostlo by klukům sebevědomí.

Bývalý fotbalista Karel Vácha

Profimedia.cz