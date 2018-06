Argentina pláče. V televizním studiu drželi minutu ticha. Hanba, volají fanoušci

Těžký šok vstřebává po senzační porážce od fotbalistů Chorvatska 0:3 celá Argentina. Místo očekávaného reparátu za zápas s Islandem (1:1) připravili Jihoameričané svým fanouškům hrůzyplný večer. Nemohli uvěřit, co se na stadiónu v Nižním Novgorodu stalo.

Svérázně zareagovali na celonárodní smutek komentátoři a experti ve studiu argentinské televize TyC Sports, kteří se po krutém debaklu rozhodli ve studiu držet minutu ticha.

Pohřební atmosféra panovala i v ulicích Buenos Aires a zejména v parku Svatého Martina, kde tisíce příznivců sledovaly zápas na velkoplošné obrazovce. Někteří fanoušci se tváří v tvář debaklu neubránili slzám.

„Je to hanba, protože tenhle tým má spoustu elitních hráčů včetně Messiho, který je jedním z nejdražších fotbalistů na světě a je považován za jednoho z nejlepších. Ale na výsledcích to není znát. Je to možná Sampaoliho krátkozrakostí a nedostatkem nápadů. Tohle mužstvo se musí změnit. Kompletně," sváděl vinu na trenéra jeden z fanoušků v Buenos Aires reportérům AP.

Argentina se po čtvrtečním fiasku nebezpečně přiblížila předčasnému konci na šampionátu už po základní skupině. Boj o postup už nemá ve svých rukou a kromě bezpodmínečně nutné výhry v posledním utkání s Nigérií potřebuje také bodové ztráty Islandu.