Zlepšete se, káral krajany dvojnásobný mistr světa, když Brazilci urvali první triumf

Bez větších emocí prožíval Brazilec Cafú, dvojnásobný mistr světa ve fotbale, cestu krajanů za prvním vítězstvím na MS v Rusku. Kapitán šampiónů z roku 2002, který slavil titul i o osm let dříve, sledoval duel Kanárků s Kostarikou v Praze během třídenní návštěvy Česka.

„Musíme hrát více do stran, možná poslat do hry Douglase Costu. Je to složité, ale očekávám prostě od našeho týmu více," komentoval první poločas pátečního duelu osmačtyřicetiletý Cafú, který byl v Praze už na jaře 2004, kdy hrál s AC Milán Ligu mistrů na Spartě.

Sám zažil na MS 2002 triumf nad Kostarikou 5:2. „Jenže fotbal se hodně změnil. My jsme mysleli jen na útočení a zase útočení, nikoliv na defenzívu. Dnes je hra více postavená na obraně a fyzické síle," přemítal Cafú. Páteční duel krajanů na stadiónu v Petrohradu sledoval v kavárně u Mánesa, s výhledem na Hradčany a Tančící dům.

Když Borges z Kostariky v největší šanci 1. půle těsně minul branku Brazílie, Cafú jen nevěřícně kroutil hlavou, jak se obrana Kanárků rozestoupila. Po pauze zamyšleně sledoval tlak Brazilců. Když sudí ukázal, že nastaví šest minut, pobaveně se usmál. Vítěznou trefu Coutinha slavil rukama roztaženýma, jak Ježíš nad Riem, jemuž z rozradostněné tváře září bílé zuby. „Já to říkal, hrálo se více do stran, na Costu a Firminha. Kostarika nepředstavovala nebezpečí," tvrdil muž, jenž hrál tři finále MS a s AC Milán ovládl Ligu mistrů.

„Viděl jsem i náš zápas se Švýcarskem. V obou duelech jsme hráli špatně. Je potřeba, aby se naše hra zlepšila. Jsme Brazílie! Musíme být lepší," nabádal na dálku následovníky bývalý zadák AS Řím či AC Milán, který dorazil do Česka coby hvězda sobotního SamsonFestu v Českých Budějovicích, kde mu při sportovně-kulturní akci budou sekundovat Bejbl, Kouba, Poborský či Panenka. V neděli Cafú prožije den na Hluboké, následně se přesune do Itálie.