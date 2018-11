Poláci fotbalem žijí, v Gdaňsku teď tuplem, potvrzuje před bitvou s Čechy slovenský gólman Kuciak

Po návratu z angažmá v anglickém Hullu si musíte připadat v Gdaňsku jako na houpačce. Před rokem jste skončili v lize čtvrtí, letos na jaře jste hráli o záchranu, teď pro změnu vedete tabulku. A to všechno přitom s hráčským kádrem, který se příliš nemění...

Pravdou je, že minulá sezóna nám nevyšla, protože v klubu došlo k věcem, které bych ani s odstupem času nechtěl komentovat. Důležité ale bylo, že se nám podařilo soutěž zachránit. Teď už zase hrajeme, co hrát chceme, tedy náš disciplinovaný fotbal, soustřeďujeme se sami na sebe, kráčíme od zápasu k zápasu a na druhé se nedíváme.

Něco se ale přece stát muselo, když se výsledky a výkony Lechie tak zásadně změnily.

Mentálně jsme nastaveni úplně jinak než na jaře, což je hlavní důvod naší proměny. Odráží se to v přípravě, trénincích a samozřejmě i zápasech. Pro nás to překvapení není, protože jsme věděli, že zase přijde doba, kdy vyhrávat budeme. Možná přišla jen trochu dřív, než se čekalo.

Dušan Kuciak (33 let), slovenský fotbalový gólman, který v polské nejvyšší soutěži chytal pět sezón za Legii Varšava a nyní už třetím rokem hájí bránu Lechie Gdaňsk. S Legií vyhrál třikrát polský titul a třikrát Polský pohár. V dresu slovenské reprezentace nastoupil v 10 zápasech a zúčastnil se s ní MS 2010 v Jihoafrické republice. Kromě slovenské Žiliny působil v rumunském klubu FC Vaslui a anglickém Hull City.

I vy k tomu přispíváte. Naposledy v ligovém duelu s Cracovií Krakov, kdy jste Španělu Hernandézovi chytil penaltu, udržel čisté konto a dopomohl k tomu, že jste si upevnili vedení v tabulce.

Co jsem si uvařil, to jsem si musel sníst. Penaltu jsem vyrobil, takže jsem ji musel následně i zneškodnit. Více než pokutový kop mě ovšem mrzí žlutá karta, kterou jsem dostal. Přitom nešlo o žádný hrubý faul na unikajícího soupeřova hráče, takže i nestranní rozhodčí se shodli, že penalta byla dostatečným trestem a kartu jsem neměl dostat. Bohužel byla už čtvrtá, takže v příštím ligovém kole budu nuceně odpočívat.

Odpočíval jste ovšem i v předchozích kolech, neboť trenér dával přednost vašemu kolegovi v bráně Alomeričovi...

Zpočátku stavěl mě, odchytal jsem devět ligových zápasů v řadě, cítil jsem se dobře, ale pak se kouč rozhodl pro změnu. Možná i proto, že jsem nasbíral tři žluté karty a on chtěl, aby byl připraven i druhý brankář. Teď provedl změnu opět a nejdřív uprostřed týdne v pohárovém duelu a následně v lize proti Krakovu dal příležitost mně, i když po sérii vítězných zápasů šel pochopitelně do jistého rizika.

Vyplatilo se mu, neboť jste vyhráli, takže v Gdaňsku musí vládnout fotbalová euforie. Z návštěv na vašich zápasech je to ostatně patrné...

Pomohli jsme tomu výkony i výsledky, takže fanoušci na naše zápasy skutečně chodí. Sedmnáct tisíc diváků na posledním utkání představuje velmi pěknou návštěvu. Zvláště, když už panuje podzimní počasí a teploty se pohybují kolem osmi stupňů.

Co čtvrteční přípravný duel polské reprezentace s českým týmem? Jaký o něj bude v Gdaňsku zájem?

Pro Poláky je i díky reprezentaci fotbal sportem číslo jedna, takže zájem o zápas bude velký a atmosféra určitě báječná. Zvláště proto, že reprezentace v Gdaňsku už dlouho nehrála. Jen mám trochu obavy ze stavu hřiště.

Chcete tím říci, že trávník je ve špatném stavu?

Může ovlivnit kvalitu hry, protože už delší dobu není v dobrém stavu. V klubu dokonce uvažovali, že by se trávník kompletně vyměnil, ale teď v pozdním podzimu to samozřejmě není možné, protože tráva už tak rychle neregeneruje. Hodně bude záležet i na počasí... Pokud by mělo do čtvrtka pršet, úroveň střetnutí to určitě poznamená.

Polská reprezentace neprožívá po mistrovství světa právě úspěšné období, protože ze čtyř podzimních zápasů nevyhrála ani jediný...

To je těžké téma na delší povídání. Polský národní tým ale i tak kvalitu má, což určitě ve čtvrtek dokáže. Pro Čechy to bude dobrá příprava na zápas Ligy národů se Slovenskem.

Jaký fotbal vůbec nový trenér Jerzy Brzeczek polské reprezentaci ordinuje?

Zatím je u národního mužstva příliš krátce, takže se mu nepodařilo mužstvu vštípit to, co by chtěl hrát. Stále hledá optimální sestavu a ideální systém, ale je to dobrý trenér. Minulou sezonu to ostatně dokázal s týmem Wisly Plock, který dovedl v lize k pátému místu, což mu pomohlo k angažmá u reprezentace.

Co vy? Půjdete se ve čtvrtek na utkání Poláků s Čechy podívat?

Mám to v plánu. Jde o zápas reprezentačních celků, takže bvch chtěl vidět špičkové polské i české hráče na vlastní oči. Ale bude záležet i na počasí, protože v probíhající sezoně nechci riskovat nachlazení a případné onemocnění.