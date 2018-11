Šmicer si pro zlatý metál nepřišel, musel na Vízkovu svatbu do Dubaje

Čekal na něho zlatý metál. Na něho a na Jiřího Jarošíka, protože jen oni dva z celého předlouhého zástupu českých fotbalistů od dávného pravěku až po současnost naplnili podmínky nově ustaveného Klubu ligových šampionů Gólu. Jenže internacionál Vladimír Šmicer si pro svou zlatou hvězdu nepřišel. Do pražského hotelu Don Giovanni, kde se dnes před zápasem české a slovenské reprezentace sláva konala, poslal omluvu. Musel do Dubaje, kde se jeho tchán Ladislav Vízek podruhé ženil...

„Proto svůj zlatý odznak převzal s předstihem v sídle asociace na Strahově," omlouval Šmicra šéfredaktor Gólu Václav Tichý, jenž u zrodu Klubu ligových šampionů stál.

„V roce 1972 byl vyhlášen Klub ligových kanonýrů, který sdružuje fotbalisty se sto a více vstřelenými brankami v nejvyšších soutěžích. V roce 1996 následoval Klub ligových brankářů, do kterého vstupují brankáři, kteří udrželi čisté konto ve sto a více prvoligových zápasech. Co ale fotbalisté, kteří nejsou vynikajícími střelci či úspěšnými brankáři, ale přesto jsou výjimeční tím, jak svými výkony přispěli ke klubovým úspěchům tam, kde působili? Proto jsme se rozhodli vyhlásit klub třetí," vracel se k zrodu nově ustaveného fotbalového společenství.

Odznaky Klubu ligových šampionu Gól

„V komisi pro historii a statistiku jsme diskutovali, jaká kritéria zvolit. Bylo rozhodnuto, že za mistrovský titul bude udělen jeden bod s tím, že v každé zemi se počítá jen jeden titul. Bod hráč získá i za zisk evropského klubového poháru, konkrétně Ligy mistrů, někdejšího Poháru vítězů pohárů, Poháru UEFA, jehož nástupcem je nyní Evropská liga. Nezapomněli jsme ani na fotbalisty, kteří naopak zůstali věrni jednomu dresu a v něm dosáhli na deset a více titulů," objasnil předseda Komise pro historii a statistiku FAČR Jaroslav Kolář kritéria, která je nutno pro vstup do Klubu ligových šampionů naplnit.

Sečteno a podtrženo – za dva body získá fotbalista bronzový odznak, za tři body stříbrný a čtyři body jsou nejméně potřeba k zisku zlatého odznaku.

Jiří Jarošík se zlatým odznakem za mistrovské tituly získané ve čtyřech různých zemích.

Jan Tauber

A právě zlatý metál má zatím jen dva držitele. Jiřího Jarošíka, jenže získal tituly s pražskou Spartou, CSKA Moskva, Chelsea FC a Celticem Glasgow, a Vladimíra Šmicra, který kromě titulu s pražskou Slavií vyhrál ligu ve Francii s Racingem Lens s Liverpoolem pak slavil triumf v Poháru UEFA a Lize mistrů.

Držitelů stříbrných odznaků je momentálně deset. Jsou mezi nimi Milan Baroš, Patrik Berger, Petr Čech, Jiří Hanke, Tomáš Hübschman, Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Tomáš Necid, Pavel Nedvěd, Libor Sionko a s nimi tři sparťanští hráči s rekordním počtem domácích mistrovských titulů. Jiří Novotný, který jich posbíral čtrnáct, Horst Siegl, jenž jich na Letné získal jedenáct, a Michal Horňák, který má o jeden méně.

Při fotbalových oslavách muselo samozřejmě dojít na společné focení legend československého fotbalu.

Jan Tauber

Bronzový odznak pak má 43 majitelů, jejichž dlouhá řada začíná legendárním Josefem Bicanem a končí Tomášem Zápotočným.

„Při dohledávání jednotlivých úspěchů jsme narazili i na zajímavý příběh Jiřího Hankeho, který před emigrací v osmačtyřicátém roce hrával za Slavii Praha a také reprezentoval Československo. Pak jeho dobrodružná cesta vedla až do Jižní Ameriky, kde si v Bogotě zahrál v jednom týmu například se slavným Alfrédem Di Stefanem. Po návratu do Evropy stačil získat španělský titul s FC Barcelona, pak se přemístil do Švýcarska, kde trénoval různé týmy a v roce 2006 zemřel," říká Jaroslav Kolář a dodává: „Jak to při hledání v historických záznamech bývá, může se stát, že jsme ne vše dohledali na sto procent. Každé případné doplnění nebo upřesnění proto uvítáme."