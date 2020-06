Nejmenší účastník Čechovy školy Ondra by jednou rád hrál za Zbrojovku. Teď se těší na Šilhavého

Koronavirus fotbalovou Školu Petra Čecha nezastavil. Letošního už patnáctého ročníku se zúčastní osm desítek malých fotbalistů od sedmi do patnácti let. Slavný gólman, jehož jméno škola nese, sice přijet nemůže, ale v pondělí uspořádá videokonferenci. V úterý pak přijede do Nymburka kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý a jeho brankářský asistent Milan Veselý.

Mezi nejmenší a nejmladší účastníky patří sedmiletý Ondra Vodák z Brna. Zelené tréninkové triko mu je sice trochu větší, ale to malého fotbalistu nemůže rozházet. Do Sportovního centra v Nymburku přijel jako vítěz soutěže, pořádané deníkem Právo, webem Sport.cz a organizátorem školy agenturou Sport Invest.

V pátek si přinesl vysvědčení se samými jedničkami a v sobotu přijel natěšený do Nymburka. „Hraji u nás za Lokomotivu Horní Heršpice jako obránce. I když na škole Petr Čech nebude, alespoň ho uvidíme a uslyšíme na dálku, ale přijede trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý," pravil Ondra ve svém prvním rozhovoru pro média. Na otázku, když je Brňák, jestli by chtěl jednou hrát za Zbrojovku, řekl naprosto přesvědčivě: „Ano, chtěl!"

Kluci trénují pod dohledem zkušených koučů.

To už na hřiště přicházeli další mladí fotbalisté. Sobotní sluníčko pálilo, takže trenéři a vedoucí skupin svoje svěřence mazali opalovacím krémem proti spálení. Letos chybí vzhledem ke koronavirovým opatřením asi desítka účastníků ze zahraničí, a také dívky. Přijela jediná - Natálie Dvořáková z Prahy.

Hygienu přísně hlídají

Na hřišti samozřejmě fotbalisté roušky mít nemusí, ale jinak jsou hygienická pravidla velmi přísná. „Každý vedoucí má k dispozici dezinfekční gel, ty jsou i v centru, kde všichni musejí nosit roušky, připraveny mají také hygienické rukavice, které musejí nosit třeba v jídelně. Na pokojích spí maximálně po dvou. Program jsme zorganizovali tak, aby se třeba na hřišti nepotkaly víc jak dvě skupiny. Nikdy se nesetkají všichni. Nad dětmi bdí i dvě zdravotnice," vysvětlila Lenka Němcová ze Sport Investu, která školu vede.

Fotbalisté od sedmi do patnácti let jsou rozděleni do osmi skupin po deseti, od firmy Puma mají zelená a červená trička, což zařídil Petr Čech. Křestní jména na zádech si přáli trenéři, kvůli lepší identifikaci svěřenců. Někteří z nich tu jsou už pošesté, ale vzhledem k věku naposledy. Mezi pětatřiceti trenéry, vedoucími a lidmi, kteří týdenní chod školy zajišťují. Na programu se podílí titulární partner Livesport a další sponzoři, třeba Volkswagen.

Vítěz soutěže Práva Ondřej Vodák s VW Petra Čecha, jehož jméno škola nese.

Mezi trenéry i gólman Hruška

Trenéři nejsou žádní zelenáči, tradičním účastníkem je například bývalý gólman reprezentace a Bohemky Zdeněk Hruška. Mezi osmi trenéry je polovina brankářských, tomu odpovídá i rozdělení účastníků. Při speciálních trénincích jsou mladí fotbalisté rozděleni na gólmany a hráče v poli.

„Petr Čech letos přijet nemohl, v Anglii by musel do karantény, a to si vzhledem k rozehrané Premier League nemůže dovolit. Každému z dětí poslal speciální pozdrav. Na pondělní večer chystáme videokonferenci, v níž se bude věnovat každé skupině zvlášť a odpovídat na dotazy. V úterý dopoledne přijede kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý s trenérem brankářů Milanem Veselým. Věnují se postupně všem skupinám a s dětmi budou odpoledne i besedovat," vysvětlila šéfka školy.

Ve výuce i angličtina

Škola trvá až do pátku a malí fotbalisté se nenudí. „Budíček pro ty starší je v půl osmé, mladší vstávají o půl hodiny později. Zavedli jsme rozcvičky, děti se tak nekumulují ani v jídelně. Z klasického programu zůstávají dvoufázové tréninky po devadesáti minutách. K dispozici pro regeneraci jsou maséři, vířivka, bazén.

Jako doplňkový sport si mohou vybrat volejbal nebo fotbal na písku, kdo chce, tak i minigolf. Odpoledne mají angličtinu. Novinkou je venkovní hra, při níž budou plnit různé úkoly na stanovištích rozmístěných po areálu. Budou se na loďce dostávat přes slepé rameno Labe, nebo střílet z velikého praku plyšáky na cíl. Ve večerním programu je i sledování fotbalu nebo různé přednášky. Tradičně vystoupí i světový a evropský šampión ve freestyle footbagu Jan Weber," nechala nahlédnout do bohatého programu Lenka Němcová.

Mladí fotbalisté se také dozvědí, kolik mají v těle svalů a kolik tuku. Lektorka jim vysvětlí, na čem mají zapracovat, aby se dostali do optimální kondice. Třeba jaký by měli mít pitný režim. „Večerka je v deset hodin, ale ti mladší si mohou jít lehnout dřív, aby nebyli druhý den unavení. Celý kemp je koncipován tak, aby si děti vyzkoušely, jak fungují profesionální sportovci," uzavřela Lenka Němcová.