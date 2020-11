To se jen tak nevidí! Obránce vychytal penalty. V americké MLS vládl zmatek a vyloučení při rozstřelu

Fotbalisté Orlanda postoupili do druhého kola play off MLS po výhře nad New York City ve zmatečném penaltovém rozstřelu. Domácí tým v něm přišel o vyloučeného brankáře a dvakrát slavil vítězství předčasně.

Obránce Orlanda Rodrigo Schlegel (15) musel po vyloučení svého gólmana v penaltovém rozstřelu play off MLS proti New Yorku do branky. Jasen Vinlove, Reuters