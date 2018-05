Fantom Tecl sestřelil kamarády! Sešívaní po 16 letech získali domácí pohár

Mistrovský titul už sotva obhájí, na domácí pohár si však po dlouhých 16 letech sáhli. Fotbalisté pražské Slavie ve finále MOL Cupu v Mladé Boleslavi porazili 3:1 Jablonec, který naposledy triumfoval před pěti lety. O dva góly vítězů se postaral fantom posledních dnů Stanislav Tecl, který ještě na podzim hostoval právě v Jablonci a do Edenu se vracel na poslední chvíli po zranění Mešanoviče...

Oba finalisté nastupovali s patřičným sebevědomím. Jablonec prohrál jediný z 13 jarních soutěžních zápasů, Slavia podlehla v jediném z posledních 12 utkání.

Však také oba rivalové brzy dostali velkou šanci, ale naložili s ní rozdílně. Nejprve jablonecký Masopust ve 12. minutě vystihl pomalu přihrávku Jugase na Ngadea a postupoval sám na Koláře. Zkusil ho prostřelit mezi nohy, což se mu nepovedlo. Dopad byl pro jeho tým fatální. Sešívaní totiž svou první tutovku hned o dvě minutky později využili. Zmrhal přesným centrem našel na zadní tyči Tecla a fantom posledních dnů se nemýlil.

Vedoucí gól dal ráz dalším minutám. Jablonecké zmrazil, sešívaným dal křídla. Další šance měli Bořil a znovu Tecl. Severočeši si však pomohli standardkou. Gólman Kolář ve 34. minutě podběhl Trávníkův přímý kop, stoper Pernica ho přehlavičkoval a Ngadeu v tísni srazil míč od tyče do vlastní sítě.

Jenže jak Slavia o vedení přišla, tak si ho vzala rychle zpátky. Při Stochově rohovém kopu pro změnu přimrzl na brankové čáře gólman Hrubý a Tecl se uvnitř malého vápna prosadil přes Hanouska. Ďábel v sešívaném dresu podruhé potrestal své nedávné spoluhráče.

Pojistka přišla minutu před koncem

Hrubý se rehabilitoval ve druhém poločase, když se vytáhl proti Součkově šanci a nepovolil soupeři přidat gólovou pojistku. Hru Jablonce oživil střídající Jovovič. Jeho střet s Ngadeuem zaváněl penaltou, ale po přezkoumání videem se nepískala.

Nicméně Hrubý přece jen Slavii pojistku daroval. Minutu před koncem řádné hrací doby hrubě chyboval v souboji se Škodou a Stoch už zakončoval do odkryté branky. Zápas se prodlužoval o osm minut, protože ve druhé půli musel být přerušen kvůli pyrotechnice z kotle slávistů. Skóre už se nezměnilo, trenér Jindřich Trpišovský získal svoji první velkou trofej.

Výsledek finále zajímal i spoustu dalších klubů z popředí ligové tabulky.

Slavia si jako vítěz MOL Cupu totiž zajistila postup do základní skupiny Evropské ligy, což jí garantuje zisk kolem 70 miliónů korun. Pokud se však umístí v lize na příčkách zaručujících Ligu mistrů, čemuž vše nasvědčuje, půjde přímo do skupiny EL třetí tým z ligy. A pokud se Slavia udrží v lize mezi nejlepší čtyřkou, což je téměř jisté, půjde do kvalifikace Evropské ligy i pátý tým z ligy.

Oba soupeři se utkají zanedlouho ještě znovu, v 29. ligovém kole v Edenu.