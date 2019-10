Stihne všechno... Večer se postaví v pražském Edenu na trávník, aby společně se svými někdejšími reprezentačními spoluhráči Danielem Kolářem, Davidem Lafatou a Jaroslavem Plašilem zažil potlesk bariér na rozloučenou s reprezentační kariérou, v sobotu se vrátí do Anglie, v neděli se Petr Čech nasouká do brankářské hokejové výstroje a v dresu Guildfordu Phoenix vyjede na led k utkání o mistrovské body v britské Národní lize proti týmu Swindon Wildcats.

Petr Čech si vyzkouší, jak mu to půjde v hokejové brance. Na angažmá se dohodl s anglickým týmem ze třetí ligy.

Hokej šel teď na chvíli stranou. Do Prahy jste ale přiletěl kvůli fotbalu a loučení s reprezentační kariérou, které je pro vás a vaše bývalé spoluhráče nachystáno v Edenu před zápasem s Anglií. Komu pak budete na tribuně fandit?

Samo sebou že budu držet palce českému týmu, aby uhrál dobrý výsledek a získal alespoň bod.

Zbožná přání, nebo snad mají podle vás Šilhavého svěřenci opravdu reálnou šanci anglickou reprezentaci alespoň o bod obrat, a ještě tak oddálit její postup na EURO?

Mohli by Angličany obrat, pokud podají výkon na hranici svých možností, neudělají chyby a nebudou jim nabízet jednoduché šance jako v březnovém utkání ve Wembley. V prvním vzájemném zápase v Londýně to nebylo o válci, který by se valil na jednu stranu, ale o chybách, které naši hráči udělali a domácí je potrestali. Aby ne, když právě v tom je největší přednost a kvalita současné anglické reprezentace. Její hráči dovedou svých individuálních kvalit v koncovce využít.

Takže jakou taktickou partituru byste svým reprezentačním nástupcům v konfrontaci s Angličany předepsal?

Organizovaně a zároveň aktivně bránit v bloku, nenechávat protivníkovi prostor ani za obranou, ani k rychlým protiútokům a pochopitelně nedělat chyby. K tomu ještě využívat každé nabízející se možnosti ke kontrům anebo k tomu, aby si vytvořili standardní situaci. V nich jsou čeští hráči dost silní.

Zapomněl jste podotknout, že bude třeba poradit si i s takovým Kanem. Chytal jste proti němu v Premier League mnohokrát, takže sám nejlépe víte, jaký mimořádný hráč to je a co pro reprezentaci Albionu znamená.

Nevyniká nějakou obrovskou rychlostí ani mimořádnými technickými dovednostmi, ale využije každé vteřiny k tomu, aby se dostal do správného náběhu a mohl zakončovat. A zakončení v šestnáctce má dobré – hlavou, levou, stejně jako pravou nohou. Je to prostě střelec.

Síla současné anglické reprezentace je veliká především díky obrovské ofenzivní síle, kterou drtí soupeře. A to jde přitom v drtivé většině o mladé hráče, kteří tuto sílu tvoří, neboť deseti mladíkům v Southgateově výběru ještě není ani dvaadvacet.

V anglické reprezentaci nejde o věk, ale o to, jak kdo právě hraje. A protože angličtí hráči působí ve všech klubech Premier League a nastupují v nejlepší lize na světě, je jedno, zda je jim dvacet nebo třicet pět. Trenér Southgate má možnost vybírat z velkého počtu hráčů, kteří hrají dobře a jemu se do národního mužstva hodí.

I vaše Chelsea má v současném reprezentačním kádru Anglie čtyři hráče. Pětadvacetiletého Barkleye, dvaadvacetiletého Abrahama, dvacetiletého Mounta a o rok staršího Tomoriho, který v premiérové sezoně naznačuje, jak velkým talentem je...

Naši mladí hráči dostali v letní přípravě od trenéra Lamparda šanci ukázat, jak na tom jsou, a všichni se jí chopili. Třeba konkrétně Tomoriho obrovskou devízou je rychlost, ze které těží. Proto je pro protihráče těžké ho obejít, zvládnout proti němu souboj jeden na jednoho a utéct mu. V prvním okamžiku ho soupeř třeba překoná, on ho ale okamžitě doběhne. Samozřejmě že s počtem odehraných zápasů rostou i jeho zkušenosti a sebedůvěra. I proto se dočkal premiérového pozvání do reprezentace.

S čím jste je do Prahy vyprovázel?

Jen s tím, že budu na tribuně, a pokud nastoupí, budu je sledovat.