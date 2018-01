Před týdnem rozstříleli Citizens, teď prohráli s poslední Swansea. Ty zápasy jako by dělilo půl roku, nechápal Klopp

Nebylo ale divu, že byl Klopp na Liberty Stadium vytočený na nejvyšší mez. Před týdnem podali jeho Reds báječný výkon, takže připravili lídrovi ligy Manchesteru City první prohru po předchozích 22 zápasech bez porážky, v pondělí padli na hřišti poslední Swansea.

"Mám pocit, jako by od zápasu s City uběhlo půl roku a nikoli pouhý týden," nechápal Klopp proměnu, která se s jeho mužstvem během pár dnů stala. „V posledních týdnech jsme se hodně zlepšili, ale v pondělním večeru to rozhodne neplatilo. Proto jsem tak frustrovaný a naštvaný."

Liverpool se skutečně zvedal. Neprohrál v osmnácti soutěžních zápasech v řadě, od loňského října nepoznal, co to je prohra. A teď přijede do Walesu a odevzdá všechny tři body Swansea, která je v tabulce beznadějně poslední.

„Musíme se naučit vyhrávat i takováto utkání," vyčítal Klopp svým svěřencům hlavně výkon v prvním poločase.

„Nešlo jen o inkasovaný gól, ale hlavně o to, že jsme nehráli, jak jsme měli. V poločase jsem hráčům řekl: O.K., začneme s fotbalem, jaký jsme chtěli hrát od začátku. Ale ani to se nestalo, i když spoustu šancí jsme měli. Tu největší v posledních sekundách," připomínal hlavičku Firmina do tyče a příležitost Lallany v nastaveném čase.

„Remíza by byla v pořádku, i když ani ta by nijak nesnížila mou frustraci z našeho výkonu, který prostě nebyl dobrý," uznával objektivně Klopp.