Rafa 79 jiných gólmanů odmítl! Sparťan vyráží v Srníčkových stopách

Chceš angažmá v Premier League? Pak musíš zvládnout jednu hektickou středu! Martin Dúbravka ještě dopoledne trénoval na soustředění ve Španělsku se Spartou. Pak se vypravil do Málagy, kam pro něj Newcastle poslal privátní letadlo. A startem směr Anglie velké finále začalo.

„Martin přistál v půl páté, s bratrem jsme na něj čekali. Musel projít zevrubnou prohlídkou, trvala přes dvě hodiny," líčí podrobnosti David Zíka.

Jednání dramatizovaly tři okolnosti. Rychle se blížící konec přestupního termínu, ve 23:00 anglického času. Pak také ligový duel s Burnley (1:1), který na stadiónu probíhal. A konečně i paralelní jednání v Praze, kde Sparta rokovala s Dúbravkovým nástupcem Florinem Nitou.

„Oba přestupy na sobě závisely, k jednomu bez druhého nemohlo dojít. Když Martin v útrobách stadiónu dokončil prohlídku, jednali jsme v zasedačce a doléhal k nám šum z tribun. Na zápas jsme se vyšli podívat jen dvakrát, pro uklidnění," usmívá se mladý agent.

Skvělý výkon ve Skotsku kouče přesvědčil

K podpisu nakonec došlo a před Dúbravkou se otevřela velká životní šance. Dosavadní jednička Darlow si navíc dal ve středu vlastní gól. Sparťan tak má naději, že by se mohl postavit mezi tyče již v neděli na Crystal Palace.

„Kouč Benítez bere Martina jako jedničku," ujišťuje David Zíka.

Po zápase si mohli se slavným koučem dvacet minut promluvit. „Martin a my všichni jsme tak měli velký zážitek. Trenér nám prozradil, že Newcastle během podzimu skautoval 80 brankářů. Benítez 79 ostatních odmítl a řekl, že chce jen Martina. Zaimponoval mu hlavně v utkání slovenské reprezentace ve Skotsku."

Milióny jsou závislé na záchraně

Gólmanskou legendou Newcastlu je Pavel Srníček, který před svou předčasnou smrtí působil jako trenér brankářů Sparty. Právě z Letné teď přichází jeho následník.

„Srníčkův hluboký odkaz jsme cítili na každém kroku nejen na stadiónu, ale i ve městě. Navíc škola českých a slovenských brankářů je na ostrovech uznávaná," vypráví Zíka.

Podle zákulisních zpráv by si Sparta měla přijít na velké peníze. Dúbravkovo jarní hostování - milión eur. Pokud odchytá sedm zápasů - další milión. Uplatnění opce - další 4 milióny, celkem tedy 6 miliónů eur (přes 150 miliónů korun).

Lákavá rovnice však má háček. Možný pád do druhé ligy. Straky jsou momentálně jediný bod nad propadlištěm.

První trénink ve vypůjčených rukavicích

„Sestup ve smlouvě oficiálně žádnou roli nehraje. Newcastle by pak ale rozpočet nejspíš musel snížit tak, že by sotva byl schopen uplatnit opci. Jinak by měl Martin v létě dostat smlouvu na další čtyři roky. Minimálně má během jara šanci ukázat se v Premier League a otevřít si dveře do dalšího anglického klubu," přemítá David Zíka.

Dúbravka teď má každopádně napilno. Ve čtvrtek dopoledne hned absolvoval první trénink s novým týmem, rukavice a vše potřebné mu museli půjčit, stejně jako oblečení a hygienické potřeby pro první dny.

„Cítím se úžasně, je to velký krok v mé kariéře a také v mém životě. Můžete cítit energii lidí, kteří se pohybují kolem klubu. Budu se snažit tvrdě pracovat a ukázat, že si zasloužím tu být," řekl gólman pro oficiální stránky Magpies.

Po utkání na Crystal Palace by měl dostat na dva dny volno, aby si v Praze vyřídil vše potřebné.