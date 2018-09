Dobře, že trenér zůstává, kvituje Zmrhal, že Jarolím je i po lekci od Ukrajinců stále koučem reprezentace

Poobědvali a pak se s nimi trenér Karel Jarolím zavřel v hotelu Mercure kousek od hlavního bulváru protínajícího Rostov, aby se nachystali na pondělní přípravu s Ruskem, a ještě jednou si společně rozebrali zpackaný vstup do Ligy národů proti Ukrajině. „Něco jsme si vyčetli a vyříkali, i na videu si ukázali pár věcí, ale že by padala nějaká hodně důrazná slova, to ne,“ pravil Jaromír Zmrhal, když se dveře od Jarolímovy sedmé komnaty otevřely a fotbaloví reprezentanti se začali trousit na své pokoje.