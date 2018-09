Čtyři roky si musel počkat Řezník na svou druhou reprezentační chvíli. Proti Rusům by měla přijít

Dlouhé čtyři roky musel čekat, než zase přijde jeho chvíle. „Už je to opravdu strašně dávno, co jsem si poprvé a také naposledy zahrál za reprezentaci. Bylo to ještě v éře trenéra Vrby,“ vzpomíná plzeňský obránce Radim Řezník, jak ho někdejší kouč národního týmu a nyní už zase trenér Viktorie postavil proti Američanům k jedinému utkání, jež má v národním týmu na kontě. Dnes v Rostovu na Donu v přátelském střetnutí se sbornou by k němu mohl přidat druhý start.