První nominace revoluci nepřinesla. Šilhavý vybral hráče, na které sázel i Jarolím

Revoluce se nekoná, nový kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý vsadil při první nominaci víceméně na stejné hráče, kteří končili pod jeho předchůdcem Karlem Jarolímem. „Honily se mi hlavou samozřejmě všelijaké myšlenky. Uvažoval jsem třeba o Hubníkovi, a dokonce jsem i s ním mluvil, napadl mi také Plašil, který by mohl sehrát roli vůdce týmu. Nakonec jsem ale podobné nápady zavrhl, protože chci připravit a nachystat mužstvo na EURO 2020,“ svěřoval se Šilhavý, co všechno při skládání svého výběru pro nejbližší zápasy se Slovenskem a Ukrajinou řešil a zvažoval.

Duely Ligy národů na Slovensku a Ukrajině jsou první prioritou, která před Šilhavým stojí.

„Čekají nás ještě tři zápasy a chceme v nich uspět," je reprezentačnímu trenérovi jasné, že po zpackaném vstupu do soutěže ve střetnutí s Ukrajinci má národní tým co napravovat.

Nejdřív se Slováky 13. října v Trnavě, poté s Ukrajinci o tři dny později v Charkově.

„Třeba hned nejbližší soupeři Slováci mají velice silný celek, perfektně poskládaný, navíc složený z hráčů nastupujících pravidelně v zahraničních soutěžích. Hamšík, Duda, Dúbravka, Škrtel...," začal Šilhavý jmenovat plejádu slovenských legionářů, kteří proti jeho mužstvu příští sobotu vyrukují.

„A navíc v utkání, které Slováci hrají doma a v němž se pochopitelně projeví národnostní rivalita. Přesto věřím, že jsme schopni uspět," tvrdí Šilhavý vědom si toho, že konečné resumé Ligy národů bude důležité i pro nasazení jeho mužstva v kvalifikaci pro mistrovství Evropy.

Kdyby totiž spadlo z druhé divize o výkonnostní level níž, i do nasazení by se to pochopitelně promítlo.

Sestup? Podobnou variantu si nepřipouštím

„Podobnou variantu si vůbec nepřipouštím, Takhle nechci a nebudu uvažovat," rázně se ohradil proti katastrofickému scénáři Šilhavý.

I proto vsadil při první nominaci na hráče, kteří už reprezentací prošli a na nichž bude, aby odčinili mizérii gradující v posledním přátelském zápase v Rusku.

„Jde mi především o stabilizaci mužstva, takže i proto jsem žádné velké změny v nominaci nedělal. Chci, aby se reprezentační tým projevil, já hráčům přednesl a infikoval své představy a společně jsme ukázali, že národní mužstvo je schopné hrát lépe, než tomu bylo v posledních střetnutích," vysvětloval Šilhavý, co všechno bral při nominaci v potaz a proč kromě záložníka Davida Pavelky a obránců Lukáše Hejdy a Ondřeje Čelůstky, kteří se vracejí po delší době, se k revoluci neodhodlal.

Dva hráče ještě nominace čeká

Konečná ještě není, protože dva hráče chce trenér ještě povolat. „Stopera a jednoho do středu pole. Navíc bude záležet i na zdravotním stavu některých nominovaných. Dočkal po zranění už odehrál téměř celé zápasy, dává se do kupy a měl by přijet. S Daridou se budeme ještě domlouvat, protože dneska by měl nastoupit na šedesát minut za juniorku," potvrzoval trenér, že k rošádám v nominovaném kádru ještě může dojít.

Náhradníky však má nachystané. I třeba Tomáše Sivoka působícího nyní v izraelském Maccabi Petah Tikva. „Byl překvapený a potěšený zároveň, když jsem mu telefonoval. Bude připravený, pokud budeme potřebovat," prozradil Šilhavý, který zkoušel otestovat i plzeňského Romana Hubníka.

„To proto, že ve dvojici s Hejdou hrají těžké zápasy v Lize mistrů, znají se a ze spolupráce by mohli těžit. Roman ale reprezentační kariéru ukončil a z rodinných důvodů se už do národního týmu vracet nechce."

Kadeřábek? Dočkal? Kdo bude vůdcem?

Právě Sivok by mohl být vůdcem týmu, kterého reprezentace za Jarolímovy éry tolik postrádala. Hubník, Plašil a spol. ostatně také.

„Vůdčí osobnost takového kalibru, jakou býval třeba Pavel Nedvěd, v současném národním týmu samozřejmě chybí," přiznal Šilhavý. „Ale třeba Kadeřábek, Dočkal, Gebre Selassie nebo Darida mohou roli leadera plnit,“ je přesvědčený kouč netající se tím, že jsou mu po chuti fotbalisté-bojovníci.

I proto vracející se trio Čelůstka, Hejda, Pavelka.

Válečníky má trenér rád

„Pavelku jsem trénoval v Liberci. Skvělý kluk i fotbalista, typologicky navíc válečník, jakého mám rád. S Čelůstkou jsem sice osobně nepracoval, ale můj asistent Chytrý ho zná a doporučil ho pro podobné vlastnosti. Podstatné je i to, že oba ve svých klubech pravidelně hrají,“ připomněl reprezentační kouč.

Pravidelně začal hrát i Matěj Vydra, takže i on se v Šilhavého nominaci na zápasy se Slováky a Ukrajinci objevil. „V Burnley teď rovněž pravidelně nastupuje, dal dokonce první gól, a protože jde o moderního útočníka s tahem na bránu, samozřejmě jsem ho rovněž povolal. Zvláště když reprezentovat chce."

Reprezentovat chtějí ostatně všichni hráči, které Šilhavý oslovil a s nimiž probíral i minulou Jarolímovu éru.

„Bavili jsme se o panující atmosféře v reprezentaci, s něčím jsme sice souhlasili, s něčím ale ne. Spoustu informací jsme se dozvěděli, ale na veřejnost s nimi nepůjdu. s hráči jsem vždy komunikoval a naslouchal jim, což chci dělat i dál a věřím, že to bude fungovat,“ pravil nový reprezentační kouč.