Mexické fotbalisty převezme bývalý kouč Barcelony Martino

Na mexické lavičce pětapadesátiletý Argentinec nahradí Kolumbijce Juana Carlose Osoria, který ve funkci skončil po mistrovství světa v Rusku. Na šampionátu s týmem postoupil do osmifinále, v němž jeho svěřenci podlehli Brazílii.

Martino odmítl nabídku na prodloužení smlouvy v Atlantě, které se ujal loni při jejím vstupu do MLS. Hned v první sezoně s mužstvem prošel do play off a letos tým útočí na vítězství v základní části. Před posledním zápasem má 69 bodů, čímž vyrovnal rekord soutěže.

"Nebylo to jednoduché rozhodování. Angažmá v Atlantě jsem si užíval a jsem pyšný na to, co jsem za tak krátkou dobu dokázal," řekl Martino, který v minulosti trénoval i reprezentaci Paraguaye.