Před partií se Skoty si Darida proslov neodpustí. Všichni vnímáme, že jde o klíčový zápas, připomíná kapitán

Proslov už má nachystaný. Aby ne, když v pondělním odpoledni povede Vladimír Darida českou reprezentaci k úvodnímu zápasu na evropském šampionátu proti Skotům jako kapitán. Jeho předchůdce s páskou na rukávě Bořek Dočkal tenhle zvyk měl, Darida míní v tradici pokračovat. „I já klukům před každým zápasem něco říkám, ale co to bude v pondělí, to si nechám pro sebe,“ potvrzoval legionář z berlínské Herthy poté, co na úvod online tiskové konference z glasgowského Hampden Parku popřál hodně zdraví dánskému záložníkovi Christianu Eriksenovi, který v nedělním duelu s Finskem zkolaboval v Kodani na trávníku a lékaři ho oživovali.