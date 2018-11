Wenger popřel, že by se chystal převzít AC Milán: Fámy neovlivním, říká legenda Arsenalu

"Jsou to falešné zprávy. Až někde podepíšu, tak to taky řeknu, ale tohle jsou špatné informace," řekl Wenger ve vysílání beIN Sports, kde byl hostem ve studiu pro Ligu mistrů.

"Fámy neovlivním, můžu řídit jen to, co se děje v mém životě. Momentálně se soustředím jen na to, abych v beIN Sports odvedl dobrou práci," dodal.

Devětašedesátiletý Wenger, jenž do letošního léta vedl Arsenal 22 let, neměl být podle informací magazínu France Football v AC Milán pouze trenérem, ale měl by se zapojit i do vedení klubu a podílet se na přestupech.

Dřívější spekulace spojovaly jeho jméno i s Bayernem Mnichov.