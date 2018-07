Na šampionátu jsem inspiraci nehledal. Příbram je silnější než na jaře, věří trenér nováčka Csaplár

Jen jednu sezónu chyběl 1. FK Příbram mezi fotbalovou elitou. Do nejvyšší soutěže se s klubem, v němž začínal trenérskou kariéru, vrací pětapadesátiletý kouč Josef Csaplár. On sám po třech a půl letech. Naposledy v ní vedl krátce Liberec. Nejen on věří, že sezóna nebude jen o boji o záchranu. Jak trenér, který se zajímá o nové fotbalové trendy a neustále se vzdělává, sledoval světový šampionát v Rusku...

Začnu v neděli skončeným šampionátem. Co vám ukázal nového?

Odpovím možná kacířsky. Když se chci naučit něco z fotbalu a vidět nejmodernější trendy, pak to je v Lize mistrů, která je nejlepší soutěží na světě. Ta určuje vývoj fotbalu. Na mistrovství světa je neuvidím. Nic extra nového jsem tam také nenašel.

Takže pro vás bylo MS zklamáním?

Vůbec ne, protože jsem od šampionátu nic nového nečekal, spíš různé modifikace známých herních variant. Jednu věc ale mistrovství přeci jenom ukázalo, že vyhrávají reprezentace, jejichž trenéři byli schopni na mistrovství světa udělat z hráčů tým. Brazilci, Němci, Argentinci, Španělé i Portugalci měli skvělé fotbalisty, ale kvůli různým problémům nebyli jejich trenéři schopní z nich tým vytvořit. Proto smekám před Deschampsem, Daličem, ale i Martínezem či Southgatem, že z hráčů, které měli k dispozici, samozřejmě výborných, dokázali vytvořit tým a uspěli.

Vrátím se do Česka. V pátek startuje nejvyšší soutěž. Jak jste spokojený s přípravou na sezónu?

Jsem spokojený, a to bývám málokdy, nevyskytly se žádné vážné komplikace v kádru. Vylepšili jsme i zázemí nejen pro prvoligové áčko, ale i ostatní týmy.

V kádru došlo k několika změnám. Chtěl byste přivést ještě další hráče?

V první řadě jsme chtěli kádr, který vybojoval postup, zachovat, což se povedlo. Doplnili jsme ho na postech, které jsme potřebovali. Odešel dlouhodobě zraněný gólman Marek Boháč, skončil Tomáš Zápotočný, který se věnuje sedmnáctce a dělá mi asistenta. Navíc ještě hraje nižší soutěž v Německu. Na trenéřinu přestoupil i Daniel Tarczal. Přišli třeba Jan Rezek a Milan Nitrianský, někteří kluci se z hostujících stali kmenovými.

Jedničkou v brance bude Milan Švenger?

Momentálně je zraněný, takže jedničkou je Ondřej Kočí. Je možné, že ještě gólmana přivedeme, nebo si pomůžeme z vlastních zdrojů. Nic nevylučuji. Ale nemám rád takové ty panické nákupy. Není důvod k nějakému stresu.

Nejlepším hráčem druhé ligy byl v květnu vyhlášen devatenáctiletý Jan Matoušek. Zájem o něj byl velký doma, a dokonce i v zahraničí. Podaří se vám ho udržet?

Kontaktoval ho i Werder Brémy, kterému dal v přípravě gól. Zájem je také o další mladé hráče. Jsme domluvení s vedením klubu, že nejen Matouška, ale i další udržíme. Říkám hráčům i majiteli klubu Jaroslavu Starkovi, že bychom měli ovoce z toho našeho stromu trhat, až když je zralé. Nemusíme prodávat z nutnosti. Je to lepší pro hráče i pro klub, a není to jen o penězích. Zralejší a dobře připravený hráč má větší šanci se v novém klubu prosadit.

Na co si po návratu do nejvyšší soutěže troufnete?

Jsem trenér, který s týmem rád pracuje, a pak ho skládá. V tuhle chvíli neumím říct, na co budeme mít. To ukáže čas. Není to jako když jsem byl v Liberci, viděl ten tým, a řekl, že se pokusíme o titul, který nám vyšel. Ve Slavii musely být cílem minimálně evropské poháry. V Příbrami je to úplně něco jiného. Po přípravě si ale myslím, že bychom měli být silnější než ve druhé lize.