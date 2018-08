Za Liberec znovu pálil žolík Pázler. Je to zabiják, chválí parťáka Malinský

„Jsem útočník a góly musím a chci dávat, ale že je to takhle po nástupu na hřiště, to je spíš asi shoda okolností," říká skromně Pázler. Žolíkem však být nechce. „To asi nikdo. Určitě bych chtěl hrát od začátku. Zabojuju o to," slibuje snajpr, který po perfektním zpracování dlouhého pasu Tomáše Malinského a efektním přiklepnutí Elvise Mashikeho Sukisy běžel sám na gólmana Jakuba Diviše. A mazácky ho přehodil.

„Elvis mi to tam dobře posunul. První dotek jsem si možná dal trochu delší a gólman byl docela rychle z brány, ale už jsem věděl, že to takhle jen dloubnu, nic jiného už asi dělat nešlo. Jsme rád, že to tam zapadlo," popsal v minulé sezóně v dresu Hradce Králové s 21 zásahy nejlepší střelec druhé ligy.

Elvis v roli asistenta

„Nakopnul jsem to, Elvis to tam dobře sklepnul a Pázlik, to je zabiják. Potvrdilo se to a dal tady druhý gól," chválí parťáka Tomáš Malinský, který se do hry dostal rovněž až ve druhém poločase. Oba hru Slovanu oživili.

Jan Pázler má po přestupu na sever Čech po třech zápasech na kontě dvě trefy. „Dva góly jsem dal, z osobního pohledu asi dobrý, ale mrzí mě, že jsme teď nad Teplicemi nevyhráli. Je to velká škoda, protože si myslím, že jsme vyhrát měli," kabonil se nejlepší střelec modrobílých.

„Bod je pro nás málo. Sice jsme dvakrát dotahovali, ale myslím si, že za stavu 2:2 jsme tam ještě měli šance na to, abychom vyhráli," litoval. Sám mohl vzápětí po vyrovnávací brance strhnout vedení na libereckou stranu, jenže míč mu po další přihrávce konžského útočníka ve vápně v dobré střelecké příležitosti utekl.

První gól Teplic? Jasný faul

„Mohlo to být veselejší. Škoda, že jsme to neotočili a nevyhráli jsme," litoval ztracených dvou bodů. „Hra je dobrá, ale chybí nám lepší řešení ve finální fázi. Měli jsme tam hodně zblokovaných centrů, hodně střel, finální řešení mělo být lepší. Na gól se strašně nadřeme," zhodnotil Pázler. To však neplatilo pro Teplice, kterým modrobílí umožnili dvakrát skórovat po zbytečných chybách v obraně.

„Byly to laciné góly, druhý po dlouhém autu a první, to byl jasný faul, to se musí pískat. Ale dva góly jsme inkasovali ze standardky, určitě je to laciné," uzavřel Pázler.