Výprask Dukly režíroval Matoušek

Jan Matoušek je příbramský klenot. I když už patří Slavii a „doma“ jen hostuje, postaral se v sobotu ve 4. kole první ligy u říčky Litavky o vysoké vítězství nováčka nad trápící se Duklou (4:0). Na první dva góly nahrál veteránům Skácelovi a Slepičkovi, třetí dal po individuální akci sám, a ze strany Středočechů to ještě nebylo všechno. Pražané dostali v Příbrami pořádný výprask a po čtyřech kolech jsou bez bodu na chvostu tabulky.

Než se domácí stačili nadechnout, mohla vést Dukla. Příbramský odchovanec Brandner se dostal v blízkosti branky k ráně, kterou ale stihli domácí zadáci zblokovat a Švenger tak neměl s balónem práci. Dukla výborně napadala, nepouštěla Příbram k její kombinační hře a prostor ve vlastní šestnáctce dokázala včas vyčistit. A tak to Hlúpik zkusil z dálky, ale netrefil ani mezi tyče. Slepička vzápětí jen vyzkoušel pozornost Rady v brance Pražanů. Málem gólově zahřmělo na druhé straně. Ránu Schranze však Švenger vyrazil. Stejně si vedl později při střele Brandnera.

Čtvrt hodiny domácím trvalo, než si vytvořili alespoň územní převahu a dalších patnáct minut uběhlo, než si vytvořili alespoň šance. Slepičkův pokus ale skvěle zlikvidoval Rada a ještě lepší zákrok vytáhl při dělovce Kvěcha, která mířila přesně k tyči. Do třetice pálil po rohovém kopu Matoušek, ale míč o kousek minul branku. Obrana Dukly se rychle vzpamatovala a k dalším nebezpečným pokusům už domácí v první půli nepustila.

Dukla se po změně stran zaměřila především na ubránění prvního podzimního bodu. Důrazem narušovala akce domácích, kterým chyběl klid a následně přesnost přihrávek a centrů. Co jim bylo platné držení míče, když se nedostali k nebezpečné střelbě z větší vzdálenosti, natož k šancím v šestnáctce soupeře. Tlak sílil, konečně se dostal k ráně v šestnáctce Rezek, ale trefil jen obětavého obránce, který se mu vrhl do střely.

I ve fotbale platí, že trpělivost růže přináší, v tomto případě góly. V 53. minutě při velkém tlaku Příbrami odcentroval Matoušek z pravé strany a devětatřicetiletý kapitán Středočechů zblízka skluzem dopravil míč do sítě. Dukla stihla rozehrát, přestřelit branku domácích a byl tu další smrtící útok. Matoušek tentokrát našel dalšího veterána Slepičku, který zatloukl druhý „hřebík do duklácké rakve."

Pražané se z těžkého k.o. vzpamatovávali několik minut, i proto jejich pokusy o brejky vyzněly jalově. Naopak příbramský klenot Matoušek se rozhodl, že ke dvěma asistencím přidá gól, ale Rada byl proti a střelu k tyči zázračně vytáhl na roh. Po něm to zkusil nůžkami čerstvě vystřídaný Keita, ale jeho pokus neměl patřičné parametry.

Příbram dává góly v sériích. Matoušek sebral obraně Dukly balón, parádně ho napálil pod břevno. Neuběhlo ani šedesát sekund, když po přihrávce Kiliána dokonal dílo duklácké zkázy do zívající branky střídající Fantiš. Dukla byla v tu chvíli na ručník, dostala sice míč do domácí branky, ale to už měl asistent rozhodčího nad hlavou praporek, jednalo se o ofsajd. A více než čtyři tisíce diváků začalo skandovat: „Dejte jim bůra." Jejich přání sice vyslyšeno nebylo, ale i tak odcházeli spokojení.