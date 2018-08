Teplický Hyčka prožil hořký návrat na trávník. Hrozný výsledek, hlesl po debaklu

Sparta se díky Šuralovi dostala do vedení již ve druhém minutě zápasu

Stanciu a Šural si dělali z obranou Teplic co chtěli

Martin Frýdek slaví třetí branku do sítě Teplic

Jak jste přistupoval k duelu s předním týmem tabulky?

Věděl jsem, že mohu naskočit poprvé od doby, kdy mě počátkem dubna vyřadila operace ramene. Moc jsem se na zápas těšil a měl jsem obrovskou motivaci a chuť. Snažil jsem se vyvarovat stresu, abych něco nepokazil. Všechno se odvíjelo od první minuty, jelikož jsme rychle prohrávali. Pak už bylo těžké vzdorovat Spartě, byť jsme se o to pokoušeli, ale marně...

V čem se nejvíc lišily výkony Teplic a Sparty? Co vám chybělo po herní stránce?

Nebyli jsme důrazní, za což nás soupeř potrestal. První dva góly, které nám Pražané dali, je nakoply. Měli jsme si více pohlídat obranné standardní situace, po nichž jsme brzy dvakrát inkasovali. Dohánět dvoubrankové manko proti rozjeté Spartě je fakt obtížné.

Jaká byla nálada v teplické kabině o přestávce za stavu 0:4? Nepřáli jste si, aby byl už konec?

Říkali jsme si, že chceme hodit první půlku za hlavu, a že to zkusíme trošku vylepšit ve druhém poločase. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit ani jeden gól. Není to pěkný konečný výsledek, vypadá hrozně.

Zápas provázela parádní kulisa více než patnácti tisíc diváků. Jak jste to vnímali?

Chtěli jsme naše fanoušky pozvat utkáním se Spartou na další ligová kola, což se nám vzhledem k debaklu nepovedlo. Snad to někdy napravíme. Přáli bychom si takovou návštěvu na každém zápase. Některá utkání jsou i díky velkému počtu fanoušků svižnější. Hraje se jinak, když vás lidé ženou dopředu. O to víc nás mrzí, jak to se Spartou dopadlo.