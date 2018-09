Jsme v době pomatouškovské, ale zvládli jsme to, oddechli si po výhře Příbramští

„Je to paráda. Odehráli jsme kvalitní zápas, výhru už jsme moc potřebovali, po těch prohrách s Libercem a ve Zlíně. Za gól jsem strašně rád. Nebyla to lehká situace, snažil jsem se míč v pádu trefit na první tyč, a to se povedlo. Vážím si toho, že dávám góly a odvděčuji se za důvěru, kterou mám. Důležité je, že jsme zápas zvládli stejně jako v době Honzy Matouška, který uměl rozhodovat zápasy," liboval si Miroslav Slepička.

„Naše vítězství bylo vydřené, ale zasloužené. Jsme v době pomatouškovské, museli jsme trochu změnit schéma hry. Ale poprvé v základu nastoupili Průcha a také Antwi. Matoušek byl u sedmdesáti procent našich gólů. Hráči se semkli a Antwi ukázal, že by mohl být nový Matoušek. Na Spartě dal gól, proti Olomouci hrál poprvé v základu a gól připravil... A co se týká odchodu Matouška, byl jsem to já, kdo měl konečné slovo. Řekl jsem po rozhovorech s ním, hráči i majitelem, ať odejde," řekl kouč Příbrami Josef Csaplár. A k vítězství v anketě fanoušků o nového trenéra reprezentace dodal: „Děkuji fanouškům, že mi dali tolik hlasů a skončil jsem i před Jardou Šilhavým. Dojalo mě to. Já bych ale k reprezentaci klidně šel. Mám rád výzvy."

Jeho olomoucký protějšek Václav Jílek těžko hledal slova. „Měli jsme dobrých třicet minut, měli jsme tři až čtyři brankové situace, ale neproměnili je. Příbram se pak výkonnostně dotáhla. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat, ale chyběla nám aktivita, důraz a Příbram skórovala z jediné šance. Neřeším, jestli skončím. Musíme se vrátit k naší hře. V evropském poháru bojujeme o každý míč, ale pak to nepřeneseme do ligy, i když už jde o všechno. Mužstvo má potenciál, je to otázka jednoho zápasu, kdy se to otočí," konstatoval.

Ani stoper Václav Jemelka nechápal, co se to se Sigmou děje. „Nechápu to. Jsme v krizi. Něco si řekneme v kabině, ale pak to na hřišti nefunguje. Musíme makat dál a zlomit to v dalším zápase. Situace je opravdu vážná," přiznal po šesté porážce Olomouce v řadě.