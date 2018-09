Vaněček ukončil teplickou mizérii. S fotbalem to nemělo nic společného, zlobil se kouč hostů

Fotbalisté Teplic potřebovali po sérii čtyř zápasů, v nichž získali jediný bod, nutně zabrat proti Karviné. Soupeř chtěl zase rozšířit svoji vítěznou bilanci z posledních dvou kol. Nakonec se radovali domácí po vítězství 2:1 díky brankám Patrika Žitného a Davida Vaněčka, pro něhož to byl pátý gól v sezóně. Kanonýr Severočechů tak rozhodující trefou ukončil výsledkovou mizérii svého týmu.

„Nebylo to o jednom hráči, i když jsem střelecky zúročil dřinu celého týmu. Bojovali jsme nadoraz, po zápase jsme popadali na trávník a trousíme se do kabin s velkou únavou v nohách. Hrozně náročná práce, jsme rádi za výhru," soukal ze sebe David Vaněček, který kromě gólu měl i další šance, které ale neproměnil. „Upřímně mě to nemrzí. Jednou jsem přece jen skóroval a pomohl tím týmu, nejdůležitější jsou tři body," tvrdil útočník. Uznal kvality soupeře.

„Karviná zlobila celý zápas, několikrát nás zachránil brankář Jakub Diviš. Bez jeho zákroků bychom první poločas 2:0 nevyhráli," pochválil Vaněček gólmana, jenž se při absenci zraněného Grigara vrátil mezi tyče. Jakub Diviš svůj podíl nepřeceňoval. „Podali jsme týmový výkon, snad jsem k němu taky přispěl. Ale nehrajeme si na brankářskou jedničku, prostě jsem byl nominován do branky a mým úkolem je odvést maximum," svěřil se gólman.

Zklamaný Nádvorník

Rozpaky a zklamání z výsledku netajil po zápase v Teplicích trenér Karviné Roman Nádvorník. „Z mého pohledu jsme ztratili tři body. Prohráli jsme si to sami. Měli jsme odehrát první poločas vzadu s nulou, a taky jsme mohli jít dvakrát do vedení," tvrdil kouč.

„Dopustili jsme se ale dvou naivních chyb při inkasovaných gólech. Možná tam bylo podcenění z naší strany, což nás stálo vítězství," lamentoval Nádvorník. Jeho týmu alespoň ke kýžené remíze nepomohlo ani přeskupení sestavy ve snaze o zesílení ofenzivy.

Nádvorník se vyjádřil se i na adresu protivníka. „Nelíbila se mi hra Teplic. Jejich hráči zůstávali na trávníku údajně po křečích. S fotbalem to nemělo nic společného. Domácí přesto na rozdíl od nás zápas zvládli, ať už fotbalově, nebo nefotbalově, ale vyhráli," usoudil karvinský trenér.

„To nechci komentovat," reagoval na toto téma teplický trenér Daniel Šmejkal. „Křeče měli pětatřicetiletý Ljevakovič, a Shejbal, který nehrál rok mistrovské utkání," jmenoval kouč dva hráče.