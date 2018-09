Gólman Berkovec chtěl vyrovnat, Teplice podržel Diviš

„Bylo to docela daleko, snažil jsem se klukům vepředu pomoci. Bývá tomu tak při náporu, kdy zkoušíte všechno možné," glosoval tento moment Martin Berkovec. „Bohužel jsme udělali chyby, i když hra nebyla špatná. Pak se to honí na poslední chvíli. Snížili jsme, ale druhý gól už nepřišel. Nakopávali jsme míče, standardky, rohy. Nevezme žádný bod," přijal brankář realisticky prohru 1:2.

Nad tím, jak by se Karviná měla při bojovném herním stylu i výsledkově zvednout, nechtěl polemizovat. „Musíme něco změnit ve hře, ale to je spíš téma pro trenéra," pravil Berkovec.

Diviš: Čekání bylo dlouhé

Nebýt jeho, tepličtí fotbalisté by nad Karvinou asi nevyhráli. Brankář Jakub Diviš totiž předvedl několik skvělých zákroků, jimiž vlil krev do žil i svým spoluhráčům. „Čekání na vítězství bylo dlouhé," oddechl si zkušený gólman.

„Nemyslím, že by to byl nějak moc koukatelný fotbal, ale ve vší úctě k lize nám je to úplně jedno. Pro výhru jsme byli ochotni udělat cokoli. Jsme rádi, jak to dopadlo. Po psychické i sportovní stránce jsme zápas zvládli," tvrdil Diviš. „Výsledek 2:1 je důležitý i s ohledem na další zápasy celků v tabulce pod námi," podotkl brankář.

Mezi tyče se vrátil při zranění Tomáše Grigara. „Je nepříjemné, abych to z mé pozice hodnotil," pravil Diviš s vážnou tváří. „Grigi je super chlap, ale momentálně má smůlu na zranění. Z něčeho se dostane a znovu se mu něco stane. Z lidského hlediska je mi ho líto. Z profesionálního pohledu jsem rád, že chytám. V brance může být jen jeden. Nějak jsme se s Tomášem točili a vždy je podstatné, aby výkony brankářů byly přínosem pro tým. Pak budeme všichni spokojeni," dodal Jakub Diviš.