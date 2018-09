Matějovský se po pauze vrátil na hřiště gólem a asistencí

Matějovský přišel na hřiště na posledních patnáct minut zápasu, ale i tom u stačilo k tomu, aby pro Nikolaje Komličenka připravil gól na 3:1 a poté sám přidal čtvrtou branku. "Zranění bylo delší, než jsem čekal. Bylo to hrozně dlouhé a už mě to nebavilo. Sice to ještě stále není optimální, ale jsem rád, že jsem mohl alespoň na chvíli nastoupit," řekl Matějovský.

Šestatřicetiletý záložník nehrál od duelu druhého kola s Olomoucí. "Dodnes si stojím za tím, že Plšek moc dobře věděl, co dělá," prohlásil Matějovský. "Já jsem to potom viděl ještě několikrát v televizi a celou dobu koukal kam došlapuje," přidal bývalý reprezentant.

"Trefil mě nešťastně na kotník, takže jsem měl problémy s vazy a bylo to hodně bolestivé. Do toho mi bylo řečeno, že mi nešťastně trefil nerv," přidal Matějovský, který se v minulém kole na návrat ještě necítil a tak hrál za juniorku. "Možná jsem tam mezi těma klukama omládl," dodal s úsměvem.

Proti Slovácku o sobě dal poprvé vědět v 80. minutě, kdy našel rozběhnutého Komličenka, který zvýšil na 3:1. "Já většinou říkám, že v těchto situacích to je kolikrát spíše o tom nahrávajícím než o tom nabíhajícím hráči. Aby to bylo dobře načasované," uvedl Matějovský.

Když to vyjde dokonale

"Bylo jasné, že se ho budou snažit vystavit do ofsajdu, takže jsem se to snažil dát v pravý moment, aby se jim to nepodařilo. A vyšlo to úplně dokonale. Navíc Komličenko v této sezóně ukazuje, že má nabito úplně skvěle a proměnil to s přehledem," dodal.

Po pěti minutách navíc Matějovský zvýšil na 4:1. "Diviš si to stále vedl, tak jsem si říkal, jestli se to tam nezavře, ale nakonec to prošlo, přede mnou to bylo ještě trochu tečované, takže jsem to netrefil úplně čistě, ale naštěstí to tam propadlo," prohlásil.

"Gól vždycky potěší, ale všichni víme, že jám tam od střílení branek moc nejsem. Za dobu, co hraju, jsem jich totiž moc nedal," přidal Matějovský, který dal druhý gól v sezoně a poprvé od ročníku 2005/2006, kdy dal pět branek, zaznamenal v české lize v jednom ročníku víc než jednu branku .

Boleslav nakonec vyhrála 5:1, ale Matějovský to nepřeceňoval. "My zatím máme sezonu v takových sinusoidách, takže bych se o nějakém laufu nechtěl moc bavit," prohlásil. "Každopádně jsme chtěli potvrdit body z Jablonce, to se podařilo a myslím si, že už teď v kabině nám bude trenér říkat, ať se chystáme na další utkání do Příbrami," dodal.