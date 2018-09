Spartu většina hráčů Plzně nesnáší, její debakl nebude mít na šlágr vliv, tuší Šural

Duel dvou účastníků evropských pohárů notně rozčísl domácí fotbalovou scénu. Mistrovská Plzeň utržila v pondělí debakl 0:3 na hřišti Jablonce. A hned v pátek Viktoria v očekávaném ligovém šlágru přivítá Spartu. „Výhoda, nevýhoda… Je to prostě fakt,“ reaguje letenský trenér Zdeněk Ščasný na otázku, jaký vliv může překvapivý výsledek ze Střelnice na očekávanou bitvu mít.

Výbuch nejbližšího soupeře mohou brát ze dvou pohledů. Buď jako výhodu, že Plzeň utržila citelný direkt a nebude do pátku v optimální náladě. Nebo také jako nevýhodu, že ve Štruncových sadech dojde k hromobití a mytí hlav, takže si tak zkušený tým jako Viktoria nedovolí vybouchnout znovu.

„Venku a doma je Plzeň trochu odlišná. A navíc pořád mají tým, který se bezesporu dokáže připravit na velké zápasy. Mají nejzkušenějšího trenéra. Bez ohledu, jak hráli v Jablonci, čekám těžký zápas," upozorňuje trenér Zdeněk Ščasný v rozhovoru pro sparťanský web.

Také jeho svěřenci se nechtějí nechat pondělní senzací ukolébat.

Předvedou úplně jiný výkon než v Jablonci

„Může se zdát, že situace teď pro nás bude horší. Prohráli, takže se posadí zase na zadek a zaberou. Ale co vím, tak Spartu většina hráčů Plzně nesnáší, takže je to jedno. Tak jako tak půjdou do zápasu na sto procent. Předvedou úplně jiný výkon než v Jablonci," uvědomuje si kapitán mužstva Josef Šural.

Spoluhráči mu přizvukují. „Co se stalo v Jablonci, není pro naše páteční utkání relevantní. Čeká nás úplně jiný zápas, který bude mít velký náboj. Domácí už se k Jablonci nebudou vracet," ujišťuje rumunský záložník Nicolae Stanciu.

Duel na Střelnici nicméně Letenští v pondělí bedlivě sledovali.

„Koukali jsme v rámci přípravy na pátek... Soupeř se na nás určitě pečlivě připraví. My ale chceme Plzeň vyloupit, vyhrát a zůstat v tabulce před ní. To je jasné," ujišťuje Šural.