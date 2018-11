Obrannou fázi jsme zlepšili, v ofenzivě však musíme být přímočařejší, ví Svědík

„Potěšily mě tam věci ohledně organizace směrem do obranné fáze: presing, zisk balonu a odražených míčů, což klukům v sobotním utkání trochu vázlo. Myslím, že v tom se zlepšili, bohužel to nemělo ten efekt, hodně balonů jsme ztratili," zhodnotil Svědík s tím, že pět dnů byla příliš krátká doba na velké změny.

„Zatím jsme měli málo tréninků na to, abychom to měnili ve větším měřítku. Měli jsme to hrát odzadu trochu jednodušeji a více u sebe v bloku," prozradil kapitán Slovácka Vlastimil Daníček. „Pro celé mužstvo je to obrovský impuls," dodal k příchodu kouče.

Přesto jeho mužstvo pod Ještědem inkasovalo hned ve druhé minutě. „Dostat gól hned ve druhé minutě, to je vražedné, změní to rytmus hry. Bylo to spíše bojovný utkání, hodně dlouhých míčů, boj o střed pole. Nedostali jsme se pořádně do zakončení, což rozhodlo. Liberec jednu šanci využil, my jsme moc střel na branku neměli," uznal Daníček. Přesněji řečeno, s parťáky vystřelil pětkrát. Z toho přímo na branku dvakrát.

Cílem je záchrana

„Bylo málo času na to, abychom se zaměřili na věci týkající se ofenzivy. Na celou organizaci hry a ofenzivu se musíme zaměřit. Musíme být přímočařejší a zjednodušit některé věci. A hlavně se tlačit do šestnáctky v počtu, ve kterém potřebujeme, abychom na soupeře vytvořili tlak," plánoval Svědík, který do Slovácka přišel z druholigové Jihlavy s jasným cílem: momentálně čtrnáctý celek zachránit.

A na výkonu v Liberci už našel pozitiva. „Byli jsme opravdu nepříjemní a agresivní, získávali jsme spoustu balonů, ale zde to má i tu druhou stranu, že jsme je získali, ale nedokázali jsme je efektivně využít, abychom soupeřovu bránu víc ohrozili a vytvořili si větší šance. Jsou tam pozitivní věci, ale zápas se rozhoduje v šestnáctce, Liberec dal gól a zaslouženě vyhrál," uzavřel Svědík.

První zápas v lize ho na lavičce Slovácka čeká za týden na hřišti Ostravy.