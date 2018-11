Kopanec a facka, co nás poslala ne o tři, ale o pět pater dolů, láteřil trenér Olomouce

„Pomalu jsme se škrábali na pozici, co by nám konečně dávala trochu klidu. Jenže dostali jsme kopanec, facku, co nás poslala ne o tři, ale o pět pater dolů. Příště, kdy hrajeme v Plzni, to bude o charakteru, odolnosti," prohlásil viditelně zdeptaný olomoucký trenér Václav Jílek.

Z pohledu jeho svěřenců bylo podle něj vše „postaveno na hlavu". „Byla tam obrovská aktivita soupeře, naše sterilita, a hlavně triviální chyby v obraně. Stál proti nám soupeř, s nímž jsme reálně mohli pomýšlet na tři body. Nevyšlo nám však vůbec nic. Především jsme pak nezvládli bránění," výstižně popsal příčiny porážky kouč Sigmy.

Klíčový moment utkaní zřejmě přišel v 31. minutě, kdy Plšek za stavu 1:0 pro Mladou Boleslav zahodil penaltu. „Kdybych ji proměnil, mohlo se to zlomit. Nemohl jsem si však vybrat stranu, dlouho jsem čekal a bylo zle," sypal si popel na hlavu Jakub Plšek. Za druhý problém pak označil standardní situace soupeře. „Nepokryli jsme při nich protihráče, udělali jednoduché chyby a oni nás za to potrestali," věděl středopolař Hanáků.

Zleva brankář Boleslavi Jan Šeda, Pavel Dvořák z Olomouce a Lukáš Hůlka z Boleslavi.

ČTK/Luděk Peřina

„Dostali jsme čtyři góly, žádný nedali. Na domácí zápas hrůza. Totálně jsme propadli v osobním bránění. A ne poprvé. Pořád dostáváme jako první góly, a to nás sráží. V Karviné i s Opavou jsme manko dotáhli. Bylo to o štěstí. Teď jsme ho neměli a v kabině jsme na sebe po utkání koukali, proč to tak bylo," přidal svůj pohled útočník Martin Nešpor.

V táboře Mladé Boleslavi naopak panovala obrovská radost. „Sigmě jsme odskočili, a to je důležité," liboval si střelec úvodního gólu Ladislav Takács. „Šlo o nacvičenou situaci. Vyšlo to přesně, jak mělo," dodal k své trefě. Zároveň přiznal, že v hlavě měl, že Sigmě má jeho týmu co vracet. Mladoboleslavský kouč Jozef Weber ale rázně odmítl, že tato skutečnost byla pro jeho svěřence hlavním hnacím motorem. „Kdyby tak uvažovali, vynadal bych jim. Motivací pro nás bylo to, že potřebujeme každý bod," zdůraznil hostující trenér.

Na Hané chtěl využít systému se třemi zadáky, který zvolil jeho protějšek Jílek, k rychlým brejkům, a přesně to se nám dařilo. „Klíčová z celkového pohledu však byla gólmanem Šedou chycená penalta. Tam se to zlomilo. Musím ale říct, že to bylo obdobné utkání jako to první u nás. Sigma si nezasloužila tak vysoko prohrát. Výsledek byl pro ni krutý, stejně jako tehdy pro nás. To je ale fotbal," uzavřel šťastný Weber.