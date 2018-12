Kdo je Beauguel? Neznám, vtipkoval trenér Vrba po výhře Plzně ve Zlíně

V prvním poločase jste zahráli mnohem líp než po pauze. Souhlasíte?

Spíš šlo o úvodních deset minut, během nichž jsme pohledné akce dokázali dvakrát i přesně zakončit. Další šance jsme ale bohužel nevyužili. Po přestávce jsme se už na můj vkus až příliš zaměřili na uhájení náskoku. Zlíňané hru zjednodušili a kopali dost standardek, po některých vznikly v naší šestnáctce závary. Žádné vyložené příležitosti si ovšem soupeř nevypracoval.

Pomohlo vám, že nakonec nenastoupil nejlepší zlínský střelec Beauguel, který v zimě přestoupí k vám do Plzně?

Kdo je Beauguel? Neznám ho, starám se o svoje mužstvo. (úsměv) Je jasné, že na podzim patřil k důležitým hráčům Zlína. Ale proč nehrál, skutečně nevím. To je otázka na někoho jiného.

Jan Kovařík, který zaskočil na postu levého beka za zraněného Limberského, se blýskl parádním gólem i přihrávkou na vedoucí branku. Byl jste s ním spokojený?

Je to předělaný krajní záložník. Proto je ofenzivní a hodně podporuje útok. To je v moderním fotbale nesmírně důležité. Obě branky jsme vstřelili přes falešná křídla. Byly to pěkné akce. Avšak s několika dalšími podobnými situacemi jsme poté už tak dobře nenaložili. To mně vadí.

Znovu skóroval také útočník Tomáš Chorý. I jeho pochválíte?

Když bude pokračovat tak, jak si vedl ve Zlíně a předtím proti Olomouci, tak s ním budu určitě spokojený.