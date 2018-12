V Opavě jsem dostal velkou šanci a budu jí navždy vděčný, řekl loučící se Joel Kayamba

Mladoboleslavský Nikolaj Komličenko sice znovu udeřil, nejlepší ligový střelec osmnáctým gólem v sezoně ale jen zmírnil porážku 1:2 v Opavě. Vítězné loučení se slezským týmem si tak mohl naplno užít Joel Kayamba, který v zimní přestávce rozšíří kádr mistrovské Plzně.

„Nedokážu vůbec popsat, co teď cítím. Jsem rád za výhru, ale smutný z toho, že to byl poslední zápas. Dostal jsem tady velkou šanci a jen díky Opavě jsem se dostal do Plzně. Moc si toho vážím. Bude mi chybět a budu Opavě navždy vděčný," svěřoval se konžský záložník Kayamba, který přišel do Slezského FC před rokem a půl z Pardubic.

Poslední utkání v opavském dresu mu nevyšlo tak, jak by si přál. O branky Opavy se postarali útočníci Tomáš Smola a Nemanja Kuzmanović. „Chtěl jsem se rozloučit gólem, ale když moc chceš, tak to nejde," popisoval Kayamba. „Byl jsem trochu nervózní, ale jsem moc rád, že se můžu loučit vítězstvím, protože v závěru jsme se trochu strachovali. Dali jsme zase soupeři dárek v podobě hloupého gólu, naštěstí to nemusíme řešit, protože jsme vyhráli, ale kluci na tom budou muset zamakat, ať už takové góly nedostávají," dává radu na rozloučenou Kayamba.

Rozloučení Kayambovi rozhodčí nedopřál

Kouč Opavy Ivan Kopecký Kayambův výkon omlouval. „Bylo vidět, že ho ten poslední zápas trochu doběhl. V předchozích utkáních šly většinou góly za ním, tentokrát se ale nedostal do hry. Ale nejde být pokaždé na hrušce," říká Kopecký, který má nyní přibližně měsíc a půl na přemýšlení, kým technického záložníka nahradí. „Nebude to lehké, takových hráčů v Česku moc neběhá," připouští Kopecký, jenž chtěl technického záložníka v závěru vystřídat. Už to ale nestihl. „Chtěli jsme mu dopřát ovace fanoušků, měli jsme to už připravené, ale sudí ten nastavený čas myslím trochu zkrátil," usmívá se Kopecký.

Jarní část Fortuna ligy se rozběhne na začátku února a ve třetím jarním kole se Kayamba v dresu mistrovské Plzně do Opavy možná vrátí. „Nevím, jaké to bude. Asi nebude problém tady hrát, ale nejdříve se musím do sestavy Plzně probojovat. Čeká mě velká práce, ale pokud budu zdravý, věřím, že se prosadím i tam," hýří sebevědomím 26letý Kayamba.