Je to extrém, posteskl si Hašek, když Klokani ani na dvanáctý pokus doma nezvítězili

„Jsem z bilance smutný. Je to extrém. Tentokrát jsme věřili, že proti Opavě sérii prolomíme. Ale neměli jsme úplně dobrý den," posteskl si Martin Hašek, trenér Bohemians 1905.

„Některé věci nejdou obelhat. Základ je, aby každý hráč měl v nohách hodně tréninků a zápasů. Na našem týmu proti Opavě bylo patrné, že příliš mnoho z hráčů v sestavě potřebuje v tomto směru čas. Puškáč je po operaci ruky a měl výpadek. Hilál za sebou má po vleklých problémech pouhý týden tréninku. I na Kamilu Vackovi je vidět, že rok nehrál fotbal a po začátku jara na něj dolehl určitý pokles formy. Přidali se navíc slabší výkony dalších hráčů, tudíž jsme se neměli o co opřít," rekapituloval průběh duelu Hašek.

Trenér Bohemians Martin Hašek domácí ligovou výhru neslavil už pořádně dlouho.

Ondřej Deml, ČTK

„Nekvality v našem projevu bylo hodně. Do přestávky to ještě šlo, ale v druhém poločase, když jsem viděl, jak se utkání vyvíjí, bylo hlavním přáním dohrát zápas s nulou. Neměli jsme prostě patrony na vítězství. A když šel na hřiště Hilál, dostali jsme se vlastně do problémů, protože na hrotu jen stál a do defenzivy se nezapojoval," káral bahrajnského útočníka Hašek.

Připouští, že s blížícím se finišem soutěže stoupá tlak na jeho svěřence. „Pokud je hráč připravený fyzicky, je odolnější i psychicky. A na nás pochopitelně stres doléhá. Proto jsem ohromně rád, že máme čtrnáct dnů během reprezentační pauzy čas, abychom se připravili na zbytek jara," neskrýval Hašek radost z nadcházející přestávky nejvyšší soutěže.

Zleva Tomáš Jursa z Opavy a Kamil Vacek z Bohemians.

Ondřej Deml, ČTK

Doufá, že ve zbývajících pěti kolech Klokani domácí bídnou sérii utnou. „„V utkání s Opavou kluci dělali, co je aktuálně v jejich silách. Ale ve své podstatě jsme se přiblížili domácímu vítězství, protože s každým neúspěchem se přibližuje pravděpodobnost úspěchu," usmál se hořce Hašek nad nedělní domácí ztrátou.