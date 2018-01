Klokani jsou na svém oblíbeném turnaji ve finále proti Brnu

Jsou nejtradičnějším účastníkem turnaje, a tak k němu i přistupují. Fotbalisté Bohemians Praha 1905 porazili v semifinále Tipsport ligy druholigový Hradec Králové 2:1 a postoupili do zítřejšího finále. Klokani si v něm zahrají proti svému nedávnému kouči Pivarníkovi. Jeho Brno ve druhém semifinále porazilo druholigový Frýdek-Místek hladce 4:2.

Především pro Romana Pivarníka bude finále pikantní. Slovenský kouč nastoupil do Ďolíčku v červnu 2014 a Bohemku dovedl k osmému a v následující sezóně k devátému místu. Měl smlouvu až do léta 2017, o rok dříve dal ovšem přednost odchodu do Plzně.

Nyní se Pivarník postaví proti známému týmu ve vyvrcholení zimní ligy. Klokani totiž na Vyšehradě vyhráli i čtvrtý přípravný zápas zimy, předtím bez ztráty bodu ovládli základní skupinu. V první půli měli proti Hradci převahu a skóre otevřel Tetteh.

Po přestávce poprvé během zimy zasáhl do hry uzdravený stoper Šmíd a hlavou po rohu zvýšil. Votroci stačili už jen snížit, hlavou se trefil Kropáček.

Zbrojovka proti poslednímu týmu druhé ligy Frýdku-Místku od začátku dominovala. Tři góly nasázela již za poločas, po přestávce už zápas kontrolovala.