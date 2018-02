Klokani ve víru narozenin. Nebudu dělat kraviny jako Daum, směje se Hašek

Pokud by se oddávali oslavám, sotva by mohli k jarní premiéře nastoupit. Hned čtyři fotbalisté Bohemains Praha 1905 mají během týdne narozeniny, přitom již v sobotu je čeká vstupní duel se Zbrojovkou. „Hodí se uspět s Brnem, pak by kluci třeba vymysleli něco ve městě...“ hází trenér Martin Hašek rukavici čtyřlístku oslavenců.