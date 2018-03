Reprezentant trpěl, teď září. Rytmus zranění - návrat, zranění - návrat mu nevoněl

„Už jsem na to byl hodně natěšený. Jsem rád, že mě trenér nominoval a hned mi dal šanci hrát," přiznal záložník, který před začátkem jara odešel hostovat z Plzně do Liberce. Pár dní před transferem se však znovu zranil.

„Měl distorzi kotníku. Celý týden už trénoval, ovšem na devadesát minut to ještě není. Ale samozřejmě jsme rádi, že ho tady máme. Chceme ho využívat na pozici podhrota nebo krajního záložníka. Teď už je jenom na něm, o kolik času na hřišti si řekne," poznamenal liberecký trenér David Holoubek.

Přesněji řečeno je to na něm, ale v Pilařově případě hodně i na jeho zdravotním stavu. Po zranění kolene před pěti a půl lety ho totiž sužují vleklé zdravotní potíže. Poslední sezóny jede v rytmu zranění–návrat–zranění–návrat.

„Kdo si to nezažil, nepochopí... Je to fakt těžký. Někteří hráči mají štěstí, trénují a z kondice pak hráč žije. Když se pořád vracíte a pak jste kvůli kotníku nebo svalu znovu třeba tři týdny bez tréninku, musí to být někde znát. Štve mě to, ale jsem silný a bojuju. Fotbal mě pořád strašně baví a vždycky se chci vrátit zpátky," pověděl 22násobný reprezentant.

Jenže zatím poslední start za národní tým si připsal před skoro třemi lety v kvalifikaci o ME 2016. „Ty návraty jsou právě tím nejhorším. Člověk se uzdraví, honí to a pak přijde další zranění. Když laboruje rok a půl s kolenem, tak se pak najednou ozývají svaly... Doufám, že jsem si už všechno vybral a že budu moct v kuse třeba dva měsíce trénovat a fyzička bude větší. Potřebuju to, věřím, že to bude znát i na výkonech," přál si 29letý odchovanec Hradce Králové.

Momentálně se cítí skvěle. „Už jsem stoprocentně fit. Koleno mě teď vůbec nebolí, za což jsem šťastný. Dělám všechno pro to, abych mohl trénovat každý den. Zatím to jde, ale musím to zaťukat. Doufám, že to půjde dlouho a že to bude mít stoupající tendenci," poznamenal.

Po jarní části ligy by se měl vrátit na západ Čech. „Doufám, že Liberci pomůžu co nejvíc. Snažím se teď pochopit, jak funguje. Jsem tady moc spokojený, je tady přátelská atmosféra, kabina je skvělá," uzavřel Pilař.