Na konci se budou počítat plusové body a ne nějaké série, vysvětloval jablonecký kouč Rada

Vítězné tažení Jablonce ligovým jarem po šesti zápasech skončilo, kouč Severočechů se po remíze v Mladé Boleslavi přesto smál na celé kolo. „A neměl bych snad? Vždyť už jsem uhrál devatenáct bodů, takže mám důvod, abych byl spokojený,“ halasil Petr Rada na celé kolo poté, co se střídajícímu Doležalovi podařilo tři minuty před koncem přece jen vyrovnat a zachránit remízu.

V průběhu zápasu Rada v až tak rozverné náladě nebyl. Pochopitelně, když jeho tým po gólu inkasovaném ze standardní situace prohrával a na vyrovnávací trefu čekal i na trenérův vkus hodně dlouho.

„Však také o poločase došlo v kabině na kritiku. Dostali jsme laciný gól po rohovém kopu, při němž jsme zaspali, poprvé jsme na venkovním hřišti prohrávali, scházela nám větší výbušnost. Musel jsem hráče nabudit a připomenout jim, že takhle bychom neuspěli," nepopíral jablonecký kouč, že během přestávky zvyšoval hlas.

Zapůsobilo to, po změně stran už mělo jeho mužstvo jasně navrch. „Ono mělo navrch už v první půli, protože bylo pohyblivější, rychlejší i aktivnější než my. Naše hra naopak v pořádku nebyla, i když jsme hosty do šancí nepouštěli," připomínal mladoboleslavský trenér Jozef Weber, že výkon jeho svěřenců ho tentokrát neuspokojil.

Doma se prostě Středočechům nedaří ani výsledkově, ani herně, to už jejich nový kouč poznal. Zatímco v Brně a Plzni pod jeho vedením vyhráli, na svém hřišti na vítězství dál čekají. Oni a Weber s nimi. A to už hráli se Slavií, Slováckem a Jabloncem.

Pozitivní dělba bodů

„Doma se malinko bojíme hrát. Přitom jsme před týdnem odehráli slušné utkání v Plzni, takže sebevědomí hráči mít mohli. Chce to nejspíš čas a výsledek, který nepříznivou domácí bilanci zlomí," věří Weber, že bude přece jen lépe.

Ono už teď Mladé Boleslavi o poznání lépe je, neboť i bod získaný v duelu s Jabloncem ji pomohl uniknout z bezprostředního pásma ohrožení.

„Zvláště, když jsme ho získali s lídrem jarní tabulky, a navíc v zápase, v němž se nám nedařilo a já nebyl s výkonem spokojen," bral nakonec Weber dělbu bodů stejně pozitivně, jako jeho starší a trenérským řemeslem protřelejší kolega Petr Rada.

„Ono se řekne Mladá Boleslav a ukazuje se na to, kde teď v tabulce figuruje. Ale žádné mužstvo si nemůže myslet, že sem přijede a vyhraje 3:0. My ctíme pokoru, proto jsem spokojený s výkonem i bodem. Vždyť je plusový a na konci ligy se budou sčítat plusové body a nikoli nějaké série," vysvětloval Rada, proč ho vůbec nerozházelo, že po šesti výhrách v řadě jeho Jablonec remizoval.