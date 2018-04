Nemohu být sprostý. Prohráli jsme a to je na nic, neskrýval zklamání stoper Baníku Šindelář

Plšek vás i gólmana Laštůvku v klíčové situaci zápasu neskutečně povodil. Co k tomu říct?

Bylo to buď, anebo. Viděl jsem, že je sám před gólmanem až na penaltě. I když vím, že to tak dělá, tak v hlavě máte, že když tam skočíte, třeba to zachráníte, Vyřešil to však dobře. Poslal nás oba pod sebe, pryč a dal to do prázdné brány. Kdybych tam ale nešel, zase bych si možná vyčítal, že vystřelil a mohl jsem to zblokovat.

Na druhé straně, měl v té šanci až příliš mnoho času. Nemyslíte?

Máte pravdu. Nemůžeme je nechat tak rychle rozehrát, jak to udělali. Pak tam vznikla strašná díra. Prostě, hrozně špatně jsme to odbránili. Míchalo se to tam, předávali jsme si hráče, až tam najednou vyplaval úplně sám.

Jak jste vůbec zápas viděl?

Těžko se mi to hodnotí. Měl dva rozdílné poločasy. V prvním jsme měli problémy s jejich mezihrou ve středu pole. Tam nám zatápěli, měli převahu, vytvářeli si šance, ale ustáli jsme to. Ve druhém jsme si s tím poradili lépe. Změnili jsme předávání hráčů. Oni se hodně točili, tak abychom při přebírání s nimi tolik neběhali. Paradoxně nám však z brejku dali gól. Bohužel, my jsme své střelecké příležitosti neproměnili. Dvě jsem měl i já.

Co chybělo, abyste se prosadil?

Poprvé jsem se hlavou snažil tlačit míč na přední tyč, protože jsem tam byl a věděl jsem, že když to tam utáhnu, gólman Buchta se tam nedostane. Dal jsem to však na tu přední tyč až moc a šlo to vedle. Chyběl kousek. Podruhé to chtělo lépe trefit. Chtěl jsem se do rány pořádně položit a také jsem to udělal, ale stejně jsem přestřelil.

Porážka, s ohledem na solidní výkon, který jste podali, asi hodně mrzí?

Nemohu mluvit sprostě. Je to na nic. Potřebujeme body a žádný jsme nezískali.

Považujete to za ztrátu? Sigma přece jen hraje o poháry a byla doma...

Samozřejmě. Odtud se nevozí body lehce. Všichni ví, že Sigma je kvalitní tým, ale my ty body potřebujeme a byli jsme minimálně k jednomu strašně blízko. Měli jsme nějakou šňůru a věděli, že když gól nedostaneme, něco si odvezeme. Jenže jednou jsme inkasovali a to rozhodlo. Bod by nám v naší situaci moc pomohl. Prohra je v našem boji o záchranu komplikací. Zápasů je čím dál méně, a nebudeme-li sbírat body, pořád zůstaneme na sestupové pozici.