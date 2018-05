Prohra s Jihlavou? To se nesmí stávat, má jasno liberecký štírek

„Na nic jiného momentálně nemám pomyšlení. Teď jsem hlavně naštvaný, protože jsme ztratili zápas s Jihlavou, i když jsme vedli 1:0 a cítil jsem, že první poločas byl v naší režii a že je to o nás. Nevím, proč jsme ve druhém poločase přestali a Jihlavě to udělali lehčí," smutnil Pilař.

Proti Vysočině nastoupil v lize od začátku zápasu téměř po roce. Shodou okolností předtím naposledy v základní sestavě naskočil vloni na konci května rovněž proti Jihlavě. Jenže zatímco tehdy ještě v dresu Viktorie nad Vysočinou vyhrál 2:0, s Libercem odevzdal soupeři všechny tři body.

„Je to zklamání. Kdybychom vyhráli, bojovali bychom dál o poháry, jenže takhle je to už těžký. Prohrát s Jihlavou, to se nesmí stávat. Když se tak stane, o poháry se pak hraje blbě," připustil tři kola před koncem ligy těžkou pozici v boji o Evropu.

Slovan na svém hřišti ztratil s Jihlavou tři body poprvé v historii, přestože po prvním poločase tomu nic nenasvědčovalo. Modrobílí vedli 1:0. Jenže po pauze herně zkolabovali. „Jihlava se určitě také zlepšila, mohou být spokojení, ale my jsme jim zlepšit se umožnili. To byl kámen úrazu," vysvětlil.

Hosté třemi góly skóre otočili. Dalším navíc zabránil gólman Slovanu Václav Hladký. Co se s domácím týmem stalo? „Na to jsme se ptali i my po konci zápasu. Nevíme... Myslím, že první poločas jsme hráli dobře, měli jsme tam hodně akcí, které jsme mohli zakončit lépe. Mohli jsme vést i větším rozdílem, ale vedli jsme 1:0," kabonil se 29letý hráč, jehož v 77. minutě vystřídal Daniel Bartl.

„Přitom jsme si v kabině o přestávce říkali, že ještě potřebujeme nějaké akce dotáhnout do konce a že musíme hrát ve stejném nasazení, jen že nesmíme tolik kazit. Kdybychom byli v prvním poločase přesnější, mohli jsme vést o dvě branky. Pak jsme Jihlavu pustili zbytečně na koně," našel Pilař jednu z příčin debaklu.

Po sezóně mu U Nisy skončí hostování z Plzně. Libereckou misi si však představoval jinak. Celkem v modrobílém dresu odehrál na jaře pouhých 110 minut. „Mám problémy s kotníkem. V Plzni jsem zranění nedoléčil a bohužel se mi to vrátilo. Uspěchat se to nevyplácí... Ale osobně jsem se cítil dobře, i když jsem moc tréninků neabsolvoval," uzavřel.