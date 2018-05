Olomoucký objev je hitem, nejdřív hodlá dotáhnout životní sezónu

Jeho výkony nemohly zůstat bez odezvy. Olomoucký stoper Václav Jemelka (22) kandiduje na Objev sezóny fotbalové HET ligy, jeho konkurenty v nominaci na vítěze ankety jsou Alex Král z Teplic a Jiří Kulhánek ze Sparty. Sigma je jako nováček až do posledního kola ve hře o konečnou třetí příčku, Jemelka pak figuruje v hledáčku předních českých klubů a zájem je o něj i v zahraničí.

Hanáci v minulém kole těsně prohráli na Letné. Pro jejich stopera šlo o zvláštní zápas. Hrál na hřišti Sparty, která se o něj také zajímá. Pro letní přestupní termín se mu navíc rýsují i další možnosti.

„O zájmu Sparty nevím, ještě jsem se moc o nabídky nezajímal. Snažil jsem se hrát za Sigmu, chtěli jsme v Praze tři body, což se nepovedlo. Pořád ale neskládáme zbraně a budeme se snažit o třetí místo," říká Václav Jemelka diplomaticky.

🏅 Cenu pro Objev sezony získá Václav Jemelka z @SKSigmaOlomouc, Jiří Kulhánek z @ACSparta_CZ, nebo Alex Král z @FK_Teplice 👉 https://t.co/b6R1tFQQtY pic.twitter.com/UcD4gUk3KY — 1. fotbalová liga (@fotbalovaligaCZ) 24. května 2018

Dost možná však dostane nabídku i ze zahraničí. „Nevím. Až oficiální nabídka přijde, možná o ní budu uvažovat. Ale není konec sezóny, máme ještě jeden zápas," nepředbíhá.

Jemelka poprvé okusil ligovou scénu až ve stávajícím ročníku, rychle se však zařadil k předním obráncům soutěže.

Citlivě naplánovat budoucnost

„O Václava se zajímají největší české kluby a velmi zajímavé týmy ze zahraničí. Po skvělé sezóně spolu musíme citlivě naplánovat jeho budoucnost, záležet samozřejmě také bude na postoji Sigmy Olomouc," poukazuje hráčův agent Filip Zíka ze společnosti Global Sports.

Sigma má jistý start v pohárové Evropě a musí logicky zvážit, kolik opor si může dovolit pustit. Velký zájem je totiž o většinu jejích hráčů základní sestavy. Vedle Jemelky také o Plška, Faltu, Housku, Radakoviče, Kalvacha...

„Zatím je příliš brzy mluvit o našich ambicích pro další sezónu, když současná ještě neskončila. Nevíme, jestli dojde ke změnám. Pokud tým zůstane pohromadě, tak jsme ukázali, že sílu má. Nerad bych, abychom vyklízeli pozice a hráli zase o záchranu," naznačuje dost jasně svůj postoj trenér Václav Jílek.

Jeho tým už má jistou kvalifikaci Evropské ligy. Pokud by se však po posledním duelu s Mladou Boleslaví radoval na úkor Jablonce a Sparty z konečného třetího místa, zajistil by si přímý postup do skupinové fáze.

„Před sezónou bychom umístění do pětky brali, ale teď nás čeká poslední zápas a chceme do něj dát všechno. Pro většinu z nás je letošní sezóna životní," připomíná Jemelka.