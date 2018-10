Na střídačce Ústí nad Labem končí i Machulda, vrací se Mareš

Staronovým trenérem hokejistů Ústí nad Labem byl jmenován Tomáš Mareš, který už Slovan vedl od poloviny ledna do konce uplynulé sezony. Dvaapadesátiletý kouč převzal prvoligový tým poté, co jej dnes proti Kladnu (4:8) vedl prozatímní trenér Vladimír Machulda. Ten byl dosud asistentem Jana Čalouna, který ve čtvrtek rezignoval.

Podle oficiálního webu Slovanu Mareš povede mužstvo poprvé při nedělním tréninku. O jeho asistentovi se rozhodne v nejbližší době. Ústí nad Labem nastoupí k dalšímu duelu už v pondělí na ledě Havířova.

Pětačtyřicetiletý Čaloun skončil poté, co ve středu prohrál Slovan na ledě Kadaně 1:2. Bývalý kanonýr a olympijský vítěz z Nagana vedl tým od druhé poloviny října, kdy nahradil právě Mareše. Ten se v lednu posunul do funkce hlavního trenéra z pozice asistenta Miroslava Macha, který předtím vedl Slovan od října 2014. Skončil na vlastní žádost a zamířil do slovenské extraligy do Nových Zámků.

Ústí nad Labem už sedmkrát za sebou nebodovalo a po 12 kolech je třinácté s osmi body. Má jednobodový náskok před čtrnáctou Kadaní a dvoubodový před posledním Frýdkem-Místkem.