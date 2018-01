Kladno čeká na Jágra: Hrát s ním, to je jiný svět

Pokud dopadne vše podle přání fanoušků a klubu, bude v Kladně veselo. Zpoza oceánu z NHL se vrátí majitel Rytířů a nejproduktivnější Evropan nejlepší hokejové ligy světa. V pětačtyřiceti letech by mohl Jaromír Jágr obléci kladenský dres v první lize, pokud si ho v zámoří nevybere žádný jiný tým. Calgary ho totiž v neděli umístilo na tzv. waiver list. „Hrát s Jágrem, to je jiný svět,“ řekl Sport.cz Vít Heral, mluvčí kladenského klubu.

Jaká je současná situace ohledně Jaromíra Jágra?

Mohu mluvit za kladenský klub. Jaromír je do osmnácti hodin na listině volných hráčů v NHL, takže musíme napjatě čekat.

Rozumím, ale na případný návrat se určitě připravujete...

Samozřejmě. Ať už to dopadne jakkoli, musíme být připraveni, pokud by varianta návratu nastala. Musí být vyřešeny formality a všechny náležitosti do 31. ledna. Připravujeme se po všech stránkách, to znamená úřední i marketingové záležitosti.

Co v tomto případně znamenají marketingové přípravy?

První liga je první liga, ale hrát s Jaromírem, to je trochu jiný svět, takže to je obrovský nátlak od novinářů a fanoušků. Na to se musíme připravit, jak u nás, tak případně na jiných stadiónech. Ten zájem je poté enormní, je to jiný svět.

Kdy by mohl Jágr odehrát první zápas za Kladno?

Hypoteticky jde o počty, to znamená, pokud by se Jaromír vrátil, jistě by chtěl pomoci týmu v případné baráži (o extraligu). Pro to je potřeba odehrát patnáct utkání, když to spočítáme, tak Benátky vycházejí na sobotu 3. února. Tak by stihl v základní části sedm zápasů. V play off osm, takže by dal požadovaných patnáct utkání v první lize. Ale zatím napjatě čekáme, co se stane večer.