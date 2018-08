Kondičního trenéra Liberce Pařeze zaskočil Stanley Cup: Překvapilo mě, že byl trochu omlácený

„S Michalem Kempným jsem začal minulý rok, s Jakubem Vránou se připravujeme už čtyři roky. Jsem na kluky hrozně hrdý, že to dokázali. Spousta výborných hráčů se k tomu v životě nedostala," oceňuje Pařez, jehož osobní setkání se slavnou trofejí trochu překvapilo.

„Jsem rád, že jsem si na to sáhnul. Je to zajímavá trofej. Překvapilo mě, že byl trochu omlácený, jak je neustále na cestách," přiznává.

Jelikož se z něj také napil, logickou otázkou je, zda si nějakou zásluhu na získání Stanley Cupu také přičítá. „Určitě nebudu říkat, že ho kluci vyhráli kvůli mně, ale malinké procento tam může být. Kondičních trenérů je hodně, jejich součet pár procent dá, takže já jsem asi část procenta," reaguje s úsměvem.

S Kempným před zlatou sezónou pracoval především na síle. „V Chicagu skončil ve fyzických testech v top trojce. Před sezónou jsme spolu řešili, co je potřeba k tomu, aby byl člověk silný. Hokejista podle mého názoru nemusí být vytrvalý, ale silný," vysvětluje svou mantru Pařez, jehož jinak zaměstnávají především hráči Bílých Tygrů. Jejich kondiční přípravu mu trenér Filip Pešán svěřil před třemi roky.

Chůze bez bod je běžnou součástí tréninku

Pod Ještědem tehdy udělal malou revoluci. Vsadil na dynamiku místo vytrvalosti a hned v první sezóně Liberec slavil historický titul. Jaké novinky zavedl do aktuální přípravy? „Starší hráči za mnou přišli, jestli bychom nemohli udělat stejnou přípravu jako před třemi lety před mistrovskou sezónou, kdy se cítili dobře. Protože jsme tentokrát vypadli už ve čtvrtfinále, měli jsme stejný počet týdnů jako tehdy. Ale ten koncept zůstává stejný. Děláme cviky, které jsou od přírody dané," poznamenává Pařez.

Jeden podstatný rozdíl však cítí. Kdyby tehdy například hráče přesvědčoval, aby chodili po trávě bosi, bez uštěpačných poznámek by se to neobešlo. Nyní je chůze bez bot běžnou součástí tréninku. A to samé platí i pro zdravou výživu.

„Mnoho hráčů změnilo názor. Teď už je to takový mainstream, dřív na mě koukali jako na blázna. Třeba obrovskou radost mám z Lukáše Dernera. Když jsem nedávnou přišel do kabiny, připravoval se na trénink s meditační hudbou. Koukal jsem na něj jak blázen... Kdybych mu tohle řekl před třemi lety, tak mě pošle někam," směje se Pařez.