Růžička: Lepší časy přijdou, věřím tomu. Chomutov bez hvězd, spoléhá na týmového ducha

Probojovat se do desítky v tabulce po základní části a vyhnout se skupině play out. Takové jsou cíle hokejistů Chomutova pro nadcházející ročník extraligy. Vyplynulo to i z rozhovoru s trenérem Vladimírem Růžičkou, který se musí obejít bez dosavadního týmového lídra Michala Vondrky. Naopak je připraven dát šanci mladým hráčům. „Věřím, že přijdou lepší časy,“ říká zkušený chomutovský kouč.

V minulé sezóně Piráti absolvovali nucenou účast ve skupině o 11.-14. místo. Pomýšlíte na lepší umístění?

Až sezóna ukáže, jak na tom jsme. Nechceme zažít play out, ale k tomu potřebujeme dostat pod sebe čtyři mužstva. Bude to hodně těžké i s ohledem na skromnější podmínky. Ty mě ale současně motivují. Mám už sice docela dost odtrénováno, ale pořád se něco učíte. Baví mě dělat s mladými hráči. Stojí to hodně nervů, což patří k hokeji.

Jakým stylem by se měl Chomutov prezentovat?

Budeme se snažit hodně bránit, tým je postavený na obranné hře s rychlými protiútoky. Chceme hrát agresivně a do těla. Vzhledem k rozpočtu některá velká hráčská jména za poslední dva tři roky Chomutov opustila, takže týmový duch musí být zase větší. Musíme si s tím poradit.

Neláká vás trenérská práce v cizině?

Klasikou pro každého hokejistu i trenéra je asi sen o NHL, pro mě třeba taky. Ale jsem realista a vím, jaké jsou možnosti. Nikdy se nebráním, že se může něco stát a zkusím zahraničí. Momentálně mám dlouhodobou smlouvu v Chomutově. Přál bych si, abychom do tří čtyř let mohli hrát o nejvyšší mety. Záleží i na tom, jak se bude situace vyvíjet třeba i finančně. S majitelem jsem domluvený a necháme si to pro sebe. Lepší časy přijdou, věřím tomu. Mělo by to přinést klid pro majitele, pro hráče, pro všechny.

Chtěl jste po vedení záruky, že se nebude opakovat situace z loňska se skluzy ve výplatách?

Stačí mi majitelovo slovo.

Jak byste charakterizoval herní rozpoložení mužstva krátce před startem sezóny?

Jsou zápasy, které hrajeme výtečně jako tým, ale i zápasy, které nedopadají dobře. I v přípravě to bylo nahoru-dolů. Kdybychom v lize střídavě jednou vyhráli a jednou prohráli, tak bych to docela bral. Byla by to výborná sezóna. Ale mám obavy, že to tak nebude.

Do ligy vstupujete s mladou brankářskou dvojicí.

Na gólmany si stěžovat nemůžeme. Kdyby nechytali dobře, nedostali bychom pět gólů, ale patnáct. Brankáři jsou výborní.

A co ostatní mladí hráči v kádru?

Máme velice dobré obránce a je tudíž kam sáhnout, aby dostali prostor a šanci. Ale jen za určitých okolností. Nejsem blázen a vím, že k rozvoji potřebují, abychom se pohybovali na solidních příčkách v tabulce a ne dole. Nelze zachraňovat soutěž jen s mladými kluky, kteří se hokej učí a nemůžeme je dostává do nějakého stresu.

Jak je na tom útočník Jakub Lauko?

Odletěl do zámoří a uvidíme, jak to dopadne. Jestli tam zůstane nebo se vrátí do Chomutova.