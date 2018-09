Chci si napravit reputaci z loňska, říká chomutovský Huml na prahu nové sezóny

Do své třetí sezóny v dresu hokejistů Chomutova vstupuje zkušený forvard Ivan Huml. Hned po příchodu ze zahraničí do kádru Pirátů se výrazně prosadil v produktivitě, na kterou ale nenavázal v minulém ročníku extraligy. O to s větší motivací se chystá na start nového soutěžního období. „Chci být prospěšný pro tým," vykresluje Huml svoje předsevzetí.