Jarní titul jsem bral jako dárek, tvrdí Langhamer, nová jednička Komety

Užíváte si to?

Pochopitelně. S takovým cílem jsem do Komety loni před Vánoci šel. Povedlo se mi ho naplnit. Po dlouhé době nejsem v pozici brankáře, který musí usilovat o to, aby vůbec v mužstvu setrval. Cítím se dobře, mohu se soustředit jen sám na sebe a na svoje výkony.

Bude těžké nahradit Čiliaka, jenž odešel do Slovanu Bratislava?

Věřím, že to zvládnu. Bude to i o formě celého mužstva, byť výkony gólmana jsou samozřejmě základním stavebním kamenem. Vynasnažím se chytat nejlíp jak to půjde.

Se vstupem Komety do extraligy jste spokojený, že?

Máme z úvodních dvou utkání šest bodů. Odstartovali jsme přesně tak, jak jsme si přáli. Skvěle jsme se na extraligu naladili v Lize mistrů. Zvítězili jsme v ní třikrát v řadě a v duelech s kvalitními soupeři jsme se dostali do potřebného tempa.

V Chomutově a doma s Plzní jste poprvé okusili víkendový dvojzápas, který vás čeká i teď a také ještě příští sobotu a neděli. Jaké to je nastupovat v základní části k extraligovým utkáním dva dny po sobě?

Není to pochopitelně moc příjemné, ale prostě to tak vzhledem k televizním dohrávkám vyšlo. Nic s tím nenaděláme, musíme se s tím poprat. V dlouhém týdnu se připravujeme tak, jak jsme nejlépe schopni. A pak se to snažíme prodat v zápasech.

Je pro vás problém odchytat dvě střetnutí bezprostředně za sebou a ještě mezitím absolvovat cestu od soupeře domů?

Je to psychicky i fyzicky poměrně náročné, avšak já jsem na to zvyklý ze zámoří. Mám navíc výhodu, že si v noci utkání, které mám za sebou, moc dlouho v hlavě nepřehrávám. Nejdéle do hodiny po ulehnutí do postele bývám mrtvej...(smích)

Jaké to je přeorientovat se během několika hodin na dalšího soupeře?

Naší výhodou je, že se jím nijak moc detailně nezabýváme. Řekneme si k němu pokaždé jen pár základních informací. My spoléháme především na sebe a na naši hru.

Ani vy sám nejbližšího protivníka příliš neřešíte?

Určitě se zejména teď v úvodu sezóny podívám, jaké má ten tým posily, a snažím se vysledovat, od koho hrozí největší nebezpečí.

Před necelým rokem jste se do Česka vrátil ze zámoří po šesti letech. Měl jste tehdy přehled o tuzemské extralize?

Jen povrchní. Byla to pro mě nová soutěž. Tehdy mi nějaký čas trvalo, než jsem si všechny celky pořádně zmapoval. Myslím ale, že teď je mám už načtené docela dobře.

Prozradíte, kteří tři hráči mimo Kometu vás nejvíc zaujali?

Především Jarda Bednář. To, co předváděl hlavně v přesilovkách, bylo famózní. Byl to mimořádně chytrý a nevyzpytatelný hokejista. Proto toho ani nemusel moc nabruslit. Člověk do poslední chvíle netušil, jestli nahraje nebo vystřelí. Myslím, že si celá extraliga kromě Hradeckých oddechla, že skončil. Nesmírně nebezpečný je i třinecký Růžička, ten je ovšem teď zraněný. Z obránců bych jmenoval pardubického Trončinského. Má výtečnou rozehrávku a taky mu to velmi dobře myslí.

Nedělalo vám problém přejít po návratu z Ameriky při komunikaci se spoluhráči z angličtiny na češtinu?

To ani ne. Ale jsem zvyklý hodně na ledě mluvit, a tak si teď jen musím dát pozor, zda se náhodou nechystám oslovit Kanaďana Malleta či Američana Muellera. U nich bych s češtinou příliš neuspěl. (úsměv)

Jak jste prožíval ze střídačky jarní titul Komety?

Bral jsem ho pro sebe jako takový dárek. Samozřejmě že bych byl raději, kdybych k němu pomohl přímo v brance, ale i takhle to byl neskutečný zážitek. Vždyť jsem byl součástí tolik úspěšného týmu.

Věříte, že se vám povede prvenství obhájit a završit tak zlatý hattrick?

Je to pochopitelně cíl, který mám někde v hlavě. Nemá smysl to ale velkohubě rozhlašovat do světa. Sezóna bude dlouhá a zápasů strašně moc. Půjdeme postupnými kroky. Prvním úkolem bude probojovat se ze solidní pozice do play off.

V dresu Arizony máte na kontě dvě střetnutí v NHL. Chcete se do slavné zámořské soutěže pořád vrátit?

Proč ne? Rád bych se tam ještě jednou dostal. Považuju se pořád za mladého gólmana. Jsem určitě schopný se dál vyvíjet a zlepšovat. Dost těžce nesu, jak mě před rokem odstřihli, i když se mi docela dařilo. Momentálně chci ale odvést co nejlepší práci pro Kometu, jíž jsem vděčný, že mi dala šanci. Brněnské angažmá mě v současnosti naplňuje.

A jak pohlížíte na sezóny strávené v nižších zámořských soutěžích ECHL a AHL?

Nelituju, že jsem jimi prošel. Byla to obrovská hokejová i životní škola. Zejména v AHL se hraje velmi dobrý hokej, působí v něm technicky vyspělí hráči. V ECHL naopak mnozí nahrazují herní nedostatky zvýšenou agresivitou. A příliš se v ní nebrání.