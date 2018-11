Zaťovič se už po zranění cítí dobře. Utkání s Pardubicemi musíme doma zvládnout, velí útočník Komety

Kvůli zranění musel odmítnout dodatečnou nominaci do národního týmu na Karjala Cup a reprezentační pauzu věnoval léčení. Útočník mistrovské Komety Martin Zaťovič se už cítí dobře a je připravený naskočit do středečního pokračování extraligy proti Pardubicím.

Odkdy trénujete naplno?

Od pátku. A doufám, že jsem v plné síle. To ale ukáže až zápas.

Jakým budou Pardubice soupeřem?

V této sezóně podávají hodně nevyrovnané výkony. Je to tak trochu nečitelný soupeř, musíme se mít před nimi na pozoru. Připravujeme se tak, abychom utkání zvládli. Body z domácího ledu nutně potřebujeme. Zvlášť když nás potom čekají čtyři extraligové zápasy v řadě na venkovních kluzištích. Konkrétně tento pátek v Třinci a v neděli v Hradci. A mezitím ještě příští týden v úterý i osmifinálová odveta Ligy mistrů ve finském Tampere.

Obáváte se zmíněné venkovní šňůry?

Není to samozřejmě nic příjemného, avšak obavy nejsou na místě. Do každého utkání půjdeme s cílem zvítězit. Potřebujeme teď do Vánoc nahnat do extraligové tabulky co nejvíc bodů, abychom se nemuseli v závěru základní části nervovat.

A Ligu mistrů také berete vážně?

Samozřejmě. Jsou to sice zápasy navíc, ale chceme v ní dojít co nejdál. Z domácího střetnutí si povezeme do Finska čtyřgólový náskok, měli bychom si ho v odvetném duelu s Tapparou pohlídat.

Už víte, zda odcestujete do Tampere kompletní, anebo budete některé hráče šetřit?

To fakt netuším. Záleží na trenérech, oni určují sestavu.

Stihl jste sledovat utkání reprezentačního mužstva na finské Karjale?

Trochu víc jsem viděl pouze poslední střetnutí s Ruskem. Jinak nebyl čas. Kurýroval jsem se, rehabilitoval a trénoval.