Devatenáctiletý kapitán? Zasloužená pocta, tvrdí olomoucký kouč Tomajko

Z pozice kapitána vedl váš tým poprvé v soutěži možná trochu překvapivě teprve devatenáctiletý obránce Jakub Galvas. Proč zrovna on dostal céčko?

František Skladaný má něco s rukou a potřebovali jsme zvolit nového kapitána. Volba padla na Kubu Galvase. Myslím, že je to zasloužená pocta. Předvádí výborné výkony. Byl kapitánem i v reprezentační dvacítce a věk nehraje roli. Má pevné místo v týmu i respekt spoluhráčů.

Proč zápas nedohrál zkušený Zbyněk Irgl?

Odstoupil kvůli lehčímu zranění. Zápas nedohrál a tudíž nemohl jít ani na nájezdy. Je to jeho parketa, ale prostě nebyl k dispozici. Dřív dávali góly i jiní hráči, bohužel jim to tentokrát při nájezdech nevyšlo. Neproměnili jsme ani jeden. Přesto vezeme bod. Někdy to prostě sedne a někdy ne. Hráče bych za to nekritizoval.

Věřili jste za nepříznivého stavu v bodový úspěch?

Soupeř nám skoro z ničeho odskočil na 3:1, bylo těžké se z toho dostat a vyrovnat. Za to musím kluky pochválit. Bojovali a vynutili si aspoň remízu. Že jsme nezvládli nájezdy, to už je druhá věc.

Jak hodnotíte střeleckou formu dvougólového střelce Aleše Jergla?

Má výbornou formu. Získal potřebnou herní pohodu. Předtím neměl moc kanadských bodů. A nějak to na něj doléhalo. Teď se střelecky probudil. Je dobré mít dalšího hráče, který umí dávat góly a prokazuje potenciál.

V tabulce si držíte výbornou čtvrtou pozici. Co to pro váš tým znamená?

Každý bod je důležitý a vůbec se nedá říci, že už máme takříkajíc něco nahráno. Díváme se v tabulce pořád hlavně za sebe.