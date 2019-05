Mistr světa a sparťanský král střelců ukončil kariéru

Definitivní konec, hokejový mistr světa Jaroslav Hlinka končí ve dvaačtyřiceti letech kariéru. Útočník, který je spjat především s pražskou Spartou, už nerozšíří svoji zápasovou sbírku. Začal v roce 1994, skončil o pětadvacet let později. S pražským klubem slavil čtyři mistrovské tituly. "Naše legenda končí svou neuvěřitelnou kariéru plnou sparťanských rekordů," zveřejnil v pátek dopoledne na svém facebooku pražský klub.

Hlinka téměř rok nehrál, ale v únoru se vrátil do Sparty, kde je nejlepším střelcem v dějinách klubu. „Roční herní výpadek byl znát. Hrát jen jeden měsíc nemůže srovnat to, co kluci nahráli za celou sezonu. Rozkoukával jsem se, protože rychlost a kvalita je tady mnohem větší, než když jsem hrál třetí nejvyšší soutěž za Vrchlabí," přiznal po comebacku, když nastoupil proti Třinci.

Hlinka nakonec v základní části extraligy odehrál pět zápasů a připsal si tři body (2+1). V play off stihl čtyři duely, v nichž nebodoval. V minulé sezoně také stihl osm utkání ve druhé lize, kde hrál za Vrchlabí. Zde si připsal sedm bodů (1+6). Poslední zápas sehrál Hlinka 15. března, kdy Sparta podlehla doma v O2 areně Vítkovicím 1:5 a prohrála sérii předkola play off 1:3.

Bývalý forvard je ve Spartě klubovým rekordmanem s 718 body (245+473) z 833 duelů. Během své kariéry hrál také ve Švýcarsku, Rusku a Švédsku. Poznal také NHL, za Colorado odehrál 63 duelů v sezoně 2007/2008, zde nasbíral 28 bodů (8+20).

V české reprezentaci odehrál 146 utkání a vstřelil 29 branek. Vedle titulu z roku 2001 z Německa má ve sbírce i stříbro z roku 2006 z Rigy. Celkem hrál na na osmi světových šampionátech.

Hlinka bude sportovním manažerem

Co bude s Hlinkou dále? Zůstane ve Spartě, přidává se ke sportovnímu řediteli Petru Tonovi na pozici sportovního manažera.

"Jsem moc rád, že mě Petr oslovil, a mohu pokračovat nadále ve Spartě. Už během své kariéry jsem se sem rád vracel, je to můj domov. Vždyť jsem tu strávil bez pár let doslova celý život," řekl Hlinka pro klubový web. "S Petrem Tonem si rozumíme i po lidské stránce. Věřím, že nám to bude v kanceláři klapat podobně jako na ledě," dodal nový sportovní manažer.

"Oba vidíme, co by se mělo zlepšit, a věříme, že se nám naše myšlenky a vize podaří přenést na hráče a dosáhneme dobrých výsledků," okomentoval novou tvář ve vedení klubu Ton.

