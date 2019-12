Šťastný pálil a Boleslav zabrala. V reprezentační pauze jsme na prohry zapomněli, tvrdil hrdina večera

Co utkání rozhodlo?

Pomohl nám třetí gól, který to zlomil. I když samozřejmě vedení o dva góly nic neznamená. Ale pak už jsme byli víc na puku a v klidu to dohrávali.

Vyrovnávací trefa z hole Vlacha vás nenahlodala?

Nás to naopak nakoplo. Po reprezentační přestávce jsme nechtěli prohrát. Výhra je určitě důležitá pro psychiku. Chtěli jsme se vrátit na vlnu, na které jsme byli. Není příjemné, když před reprezentační pauzy prohrajete třikrát za sebou, ale pomohla nám v tom, že jsme na to zapomněli.

Co jste během přestávky pilovali?

Připravovali jsme různé taktické varianty v obranném a útočném pásmu. Myslím, že jsme se připravili dobře a odehráli dobrý zápas. Snad to bude pokračovat.

V první třetině jste rozsekl nerozhodný stav šikovnou tečí mezi Kacetlovy betony. Přesně takhle jste to plánoval?

Já jenom směroval puk, aby šel na bránu. On asi čekal střelu na dlouhý beton, tak roztáhl nohy a padlo to tam. Že to šlo mezi nohy, bylo i štěstí. Ale to se počítá. (úsměv)

Svým druhým gólem jste pak definitivně položil soupeře na lopatky. Bylo těžké prostřelit chumel hráčů?

Mířil jsem hlavně nahoru a naštěstí to tam spadlo. Skalda (Skalický) mi to přiklepl...

Jak se vám s ním v lajně hrálo?

My jsme spolu už minulý rok v přípravě odehráli dva zápasy a taky nám to sedlo. Říkali jsme si, že bychom mohli někdy spolu hrát. Dneska to vyšlo a dopadlo to dobře. Bylo asi potřeba to trochu promíchat. Tři zápasy se prohrály a gólů jsme moc nedali.

Nechtěl jste v závěru zkusit trestné střílení a zaútočit tak na hattrick?

Trenéři určili Žigu (Jeglič). On je náš nájezdový specialista, určený byl on. (úsměv)