Hlavním tématem bude převzetí extraligy, uzavření je až druhotné, říká ředitel soutěže

Požádají majitelé extraligových klubů do konce ledna o převzetí nejvyšší české hokejové soutěže od svazu? Tato varianta se zdá být více než reálnou. Ve čtvrtek se sešlo představenstvo Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a má jednat o mimořádné valné hromadě, kde se může rozhodnout o převzetí extraligy. S tímto je spojováno možné uzavření soutěže, které v posledních týdnech rozproudilo emoce. „Na názor fanoušků musí brát ohled určitě všechny kluby,“ řekl Josef Řezníček, ředitel extraligy.

Co říká Jaromír Jágr k možnému uzavření extraligy?

Hokejisté se bouří proti uzavření extraligy. Je to nesmysl, říkají hráči

Ve středu se vyjádřili k možnému uzavření nejvyšší soutěže extraligoví hráči, zaznamenal jste jejich reakci?

Myslím si, že jde o přirozený akt hráčů, protože se začalo rozebírat uzavření extraligy. Nedivím se jim, protože pro ně to je samozřejmě hrozba. Pokud se extraliga uzavře, tak se mohou snižovat mzdy.

Máte už nějaké reakce z klubů, od majitelů?

Nemám, ale dneska máme jednání s APK, kde se bude probírat, kdy se uspořádá mimořádná valná hromada. Ke stanovisku hráčů žádné vyjádření nemám.

Předpokládáte, že se valná hromada APKLH uskuteční do konce ledna?

Ano, ale nemohu to nyní potvrdit. Představenstvo, které se tu dnes sejde, je zodpovědné za řízení, musí si vše vyříkat a navrhnout termín. Předpokládám, že když bylo zažádáno o odklad do konce ledna, tak dojde k termínu do konce tohoto měsíce.

Můžete říct, co bude hlavním tématem valné hromady APKLH?

Myslím, že hlavním tématem bude převzetí extraligy, uzavření je až druhotné, i když média si toto vytrhují z kontextu jako první.

Pokud APKLH převezme extraligu, jak může Český hokejový svaz zasahovat následně do dění, pravidel?

Řekněme, že nepřekročitelná pravidla - jako minimální a maximální počet účastníků, systém soutěže - tam má Český svaz neustále právo veta. Toto je dané memorandem, podle toho se striktně postupuje. Pokud si APKLH požádá o převzetí soutěže, tak ji převezme a nikdo tomu nezabrání, poté musí plnit body memoranda.

Jak to je s minimálním a maximálním počtem klubů?

Jde o minimálně deset a maximálně čtrnáct klubů.

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje má jedenáct členů, jak musí hlasovat?

Rozhoduje nadpoloviční většina.

A co se týče APKLH, tam si musí všech čtrnáct klubů odsouhlasit převzetí soutěže?

Myslím, že převzetí soutěže stačí schválit naprostou většinou.

Na Sport.cz jsme uveřejnili anketu, kde mohou hlasovat fanoušci ohledně potencionálního uzavření extraligy. Ve čtvrtek ve 13 hodin v ní hlasovalo 26 tisíc lidí a 92 procent je proti uzavření. Může být pohled veřejnosti argumentem pro majitele klubů?

Myslím si, že tohle musí kluby vnímat, protože extraligu vytváří pro diváky. Samozřejmě tu je argument, že kluby soutěž platí, majitelé ji financují, ale dneska je extraliga měřitelná jen podle počtu diváků, roste. Na názor fanoušků musí brát ohled určitě všechny kluby.